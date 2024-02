Genova: maglie all’asta su Ebay per sostenere la squadra di non udenti campione d’Italia

Il Genoa ha lanciato un’iniziativa lodevole che unisce sport, solidarietà e inclusione: l’asta delle maglie da gioco indossate dai giocatori durante l’ultima partita contro l’Empoli. Questo gesto non solo celebra il legame tra la squadra e i suoi tifosi ma si pone anche un obiettivo nobile: destinare i proventi alla “CSS Genova Silenziosa“, la squadra di non udenti affiliata al club e attuale campione d’Italia in carica.

La CSS Genova Silenziosa si sta preparando per un appuntamento internazionale di prestigio, la “Deaf Champions League”, che si terrà in Grecia. Questa competizione rappresenta una vetrina eccezionale per gli atleti non udenti, offrendo loro l’opportunità di competere al massimo livello e di promuovere lo sport come mezzo di inclusione e superamento delle barriere.

L’asta su eBay delle maglie da gioco è un esempio concreto di come lo sport possa fare la differenza, andando oltre il semplice contesto agonistico per toccare le vite delle persone in modi significativi. Il Genoa, in questa iniziativa, dimostra di essere più che un club di calcio: si rivela come un’istituzione che comprende il valore sociale dello sport e il suo potenziale nel creare comunità più coese e solidali.

I tifosi del Genoa e gli appassionati di calcio hanno ora l’opportunità non solo di possedere un pezzo di storia del club ma anche di contribuire a una causa importante. Ogni maglia all’asta porta con sé non solo il ricordo di una partita giocata ma anche la speranza e il sostegno per gli atleti non udenti che rappresentano il Genoa e l’Italia nella Deaf Champions League.

Il link per partecipare all’asta: EBAY

Redazione Genoanews1893