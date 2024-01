Rossignol con gli azzurri della nazionale sordi alle Olimpiadi invernali in Turchia

PUBBLICITA

L’appuntamento è dal 2 al 12 marzo 2024. La destinazione è la località turca di Erzurum dove si celebreranno le ventesime Winter Deaflympics, le Olimpiadi dei sordi.

Gli sport previsti saranno lo sci alpino, lo snowboard, lo sci di fondo, il curling, il futsal, l’hockey su ghiaccio e gli scacchi. La delegazione italiana degli sport invernali, sotto l’egida della FSSI (Federazione Sport Sordi Italia), guidata da Paolo Fagnani, è pronta a partire con cinque atleti, tre dello sci alpino e due dello snowboard. A sostenerli c’è Rossignol. La filiale italiana del marchio del galletto ha infatti fornito sci, scarponi, attacchi, bastoni, casco e maschera, oltre agli snowboard, agli atleti. Il materiale è stato consegnato nel corso di una cerimonia ufficiale presso la sede di Formigliana (VC) nei giorni scorsi.

Rossignol ha contribuito anche alla formazione dei ragazzi, grazie a Giuseppe Cargnino, allenatore di snowboard e store manager del negozio Rossignol Start Gate di Cervinia. Insieme a lui lo staff è composto anche da Cinzia Bernecoli, CT degli sport invernali, Claudio Ravetto, allenatore dello sci alpino, Alberto Laurora, assistente tecnico degli sport invernali, Francesca Giolito, fisioterapista e Dino Palmi, skiman. “Siamo felici di poter aiutare questi ragazzi nella loro esperienza olimpica aiutandoli ad inseguire il sogno agonistico, auguriamo tanta fortuna a questa neonata squadra che permetterà all’Italia di essere nuovamente rappresentata nei giochi invernali dedicati agli atleti sordi” ha detto Alessio Meda, country manager della filiale italiana del Gruppo Rossignol.

ROSSIGNOL, RIFERIMENTO MONDIALE PER GLI SPORT INVERNALI

Il DNA di Rossignol è intrinsecamente legato al suo luogo di provenienza, le Alpi, alla sua storia secolare e alla creazione nel 1907 dei primissimi sci in legno forgiati dal falegname Abel Rossignol nella sua bottega a Voiron, nell’Isère, in Francia. 116 anni di know-how, di prodotti iconici, di vittorie sportive e di collaborazioni con i più grandi campioni, una fonte perpetua di innovazione e di tecnicità. Una longevità straordinaria, che fa di Rossignol il marchio di riferimento per gli sport invernali nel mondo. Il brand ha nel suo DNA la lifestyle e la cultura alpina. Un simbolo per generazioni di praticanti e un patrimonio che si manifesta, stagione dopo stagione, in tutti gli sport di montagna grazie alle sue offerte di attrezzature da sci e snowboard, di mountain bike e alle collezioni di abbigliamento e footwear.

