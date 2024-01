Nazionale italiana sorde, nuovo raduno dal 2 al 4 febbraio a Castelnovo ne’ Monti

PUBBLICITA

La Nazionale italiana sorde è pronta per un nuovo fine settimana di intenso allenamento a Castelnovo ne’ Monti dal 2 al 4 febbraio, in vista delle imminenti Winter Deaflympics di Marzo 2024. Questo raduno è il cuore della preparazione, un’opportunità per consolidare lo spirito di squadra e affinare le strategie di gioco.

Portieri: De Sanctis, Vaccaro, Villa

Giocatrici di movimento: Giura, Grossi, Marguccio, Marti, Mellal, Montilla, Muratori, Nanì, Santini, Taurino, Vuillermin. All. Lovo

di Anita Ferrante