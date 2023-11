EuroCup donne per sordi a Bursa. Strazzari, un bronzo da ’tedesca’

Viola Strazzari, 22enne, ha conquistato la medaglia di bronzo all'EuroCup per sordi, giocando come straniera per il Gsc Nurnberg. Inoltre, gioca abitualmente nel campionato di serie C con la maglia del Sasso Marconi

Medaglia di bronzo per la ventidueenne Viola Strazzari. Viola (nella foto, con il numero 5) ha preso parte all’EuroCup per sordi, giocando come stranieri per il Gsc Nurnberg. La competizione di basket per sordi si è giocata a Bursa, in Turchia e, proprio nella finale che valeva per il terzo posto, Viola è stata la migliore delle ’tedesche’, capaci di battere il Dsc Sessizier Istanbul 69-66.

Strazzari, che ha conquistato diverse medaglie, nel basket per sordi, con la maglia della nazionale femminile, gioca abitualmente nel campionato di serie C con la maglia del Sasso Marconi.

Redazione Sport.quotidiano.net