San Marino. L’Associazione sportiva e culturale sordi sammarinesi lancia il primo torneo di bowling

La manifestazione si svolgerà sabato 16 novembre, dalle 14.30 al bowling Rose’n bowl di San Marino

Sarà un’occasione – spiega L’Associazione sportiva e culturale sordi sammarinesi – per conoscersi e divertirsi insieme tra lanci strike, chiacchiere e buffet finale che non guasta mai, al torneo possono partecipare tutti e si giocherà in doppio. Le coppie saranno formate tramite sorteggio fra i tesserati della Federazione Bowling, e i non tesserati.

Per favorire l’inclusione sociale, i sordi gareggeranno insieme agli udenti, per maggiori dettagli si può consultare la locandina o il sito www.associazionesordisanmarino.com nella sezione eventi.

Il presidente e tutto il direttivo vi aspettano numerosi, per qualsiasi informazione e per le iscrizioni che termineranno il giorno 13 Novembre 2024 alle ore 23:59 si prega di utilizzare il canale whatsApp scrivendo aI numero 370-3724873.