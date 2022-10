Giornata Nazionale UILDM: per una formazione di qualità

PUBBLICITA

Padova, 19 ottobre 2022 – Fino al 23 ottobre continua la Giornata Nazionale UILDM, che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

La Giornata Nazionale racconta l’impegno di UILDM che da più di 60 anni è al fianco delle persone con disabilità e garantisce, attraverso le sue 66 Sezioni locali, servizi fondamentali come trasporto, assistenza e formazione per volontari, famiglie, caregiver e personale sanitario.

I volontari delle 66 Sezioni UILDM in Italia stanno distribuendo il caffè di UILDM, inserito in una latta da collezione illustrata dall’artista Fabio Magnasciuttti, illustratore e vignettista noto a livello nazionale.

Il caffè di UILDM è disponibile con un’offerta minima di 10 euro a confezione nelle sedi delle Sezioni locali UILDM, oppure online sul sito giornatanazionale.uildm.org ed è accompagnato da un pacchetto di krumiri.

L’obiettivo della Giornata è raccogliere fondi per il progetto “E.RE.” – Esistenze Resilienti” e finanziare 1.100.000 km di trasporto con mezzi attrezzati, fornire a 20.000 persone una formazione sulle malattie neuromuscolari e sostenere servizio UILDMrisponde, avviato ufficialmente lunedì 17 ottobre, attraverso il quale l’associazione offrirà un migliaio di ore di consulenza sociale e/o medica a chi si rivolge a UILDM.

A partire dal mese di novembre proporrà un percorso che si svilupperà in tre incontri di formazione in ambito sociale e legislativo. Il primo di questi incontri è previsto per venerdì 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il Gruppo Donne UILDM organizzerà un webinar sul tema della violenza contro le donne con disabilità.

In ambito medico – scientifico UILDM proporrà due webinar di aggiornamento sulle malattie neuromuscolari a cura della Commissione medico – scientifica UILDM, e realizzerà di un corso ECM (Educazione Continua in Medicina) per l’aggiornamento dei professionisti sanitari in ambito neuromuscolare.

«È proprio la formazione uno dei capisaldi dell’attività di UILDM. Una formazione rivolta in primis ai volontari della nostra associazione, perché nel 2022 emerge sempre più forte la necessità di una professionalizzazione del Terzo Settore, di volontari “professionisti” e professionali, persone formate e in continua formazione che mettano a disposizione le loro competenze per la costruzione di progetti e percorsi sempre più efficaci», dichiara Marco Rasconi, presidente nazionale UILDM. «A questo bisogno si affianca la necessità di formare le famiglie, i caregiver e il personale sanitario su tutti gli aspetti di una corretta presa in carico delle persone con patologie neuromuscolari. Non parlo solo del punto di vista medico – sanitario, ma di aspetti che definisco “sociali” – studio e lavoro, famiglia, tempo libero, autonomia personale, normativa di riferimento – che riguardano la persona con disabilità in rapporto al suo essere parte di una comunità».

LA GIORNATA NAZIONALE IN DIRETTA

Prenderanno il via giovedì 20 ottobre le dirette Instagram sulla pagina di @uildm_nazionale con i testimonial che hanno scelto di sostenere la Giornata Nazionale UILDM, per un racconto e uno scambio sul binomio “normalità – disabilità”.

Il primo appuntamento, giovedì 20 ottobre alle 10, è con la simpatia e l’ironia del Trio Medusa, Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi, che per il terzo anno consecutivo sostengono UILDM e sono i protagonisti dello spot della Giornata Nazionale insieme a Caterina, Michela e Mario. Il Trio sarà in diretta con il presidente nazionale Marco Rasconi.

Seguirà alle 11 la diretta con Luca Ravenna, comico e sceneggiatore televisivo.

Nella diretta di venerdì 21 ottobre alle 18 Marco Rasconi sarà in compagnia di Laura Formenti, attrice e comica.

TRIO MEDUSA

Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi, in arte Trio Medusa, conducono dal 2001 “Chiamate Roma Triuno Triuno” a Radio Deejay. Sono diventati noti come inviati de “Le Iene” e hanno lavorato anche per “Quelli che il calcio”.

LUCA RAVENNA

Comico e autore televisivo, nel 2015 è diventato noto per la web series “Non c’è problema”, da lui scritta, diretta e interpretata per Repubblica.it. Nel 2021 pubblica lo spettacolo totalmente improvvisato Luca Ravenna: “Improv Special vol.1” e partecipa come concorrente al game show “LOL – Chi ride è fuori”. Nel 2022, lo spettacolo “568” riscontra un grande successo di pubblico facendo registrare sold out.

LAURA FORMENTI

Comica, attrice, formatrice, creatrice di contenuti, perfomer, ha lavorato in programmi Tv come Colorado, Stand up comedy, Natural Born Comedian o Pomeriggio 5, ma quel che più preferisce da sempre è lo spettacolo live.

UILDM nasce nel 1961 con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso l’abbattimento di ogni tipo di barriera, e sostenere la ricerca scientifica e l’informazione sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari. Ha una presenza capillare sul territorio grazie alle 66 Sezioni locali, i 3.000 volontari e i 10.000 soci, che sono punto di riferimento per circa 30.000 persone. UILDM svolge un importante lavoro in ambito sociale e di assistenza medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo anche centri ambulatoriali di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie.