Venerdì 9 ottobre il Trio Medusa e Paolo Belli saranno gli ospiti speciali del doppio appuntamento con “Un caffè con…” in diretta Facebook, il format live creato da UILDM per promuovere la campagna “Vogliamo continuare insieme a te”.

Padova, 8 ottobre 2020 – Comicità, intrattenimento e solidarietà sono la cornice di domani, venerdì 9 ottobre, in compagnia del Trio Medusa e di Paolo Belli in occasione della Giornata Nazionale UILDM 2020. La Giornata nasce per promuovere la campagna “Vogliamo continuare insieme a te”, per sostenere i volontari nel garantire trasporto, consulenze mediche e riabilitazione a chi convive con una malattia neuromuscolare.

Venerdì 9 ottobre il Trio Medusa e Paolo Belli parteciperanno in diretta sulla pagina Facebook di UILDM ((https://www.facebook.com/uildm.naz) al format “Un caffè con…” insieme a Marco Rasconi, presidente nazionale UILDM. Il tempo di bere un caffè insieme per raccontare l’impegno di UILDM e scoprire come sostenerlo. Una doppia puntata all’insegna della vivacità e della fantasia, perché il sorriso è l’arma più potente a nostra disposizione per costruire un mondo più inclusivo e aperto alle differenze.

Nota stampa – Un caffè con il Trio Medusa e Paolo Belli

Nella puntata di venerdì 9 ottobre alle ore 9 Marco Rasconi sarà in compagnia del Trio Medusa, composto dai comici e conduttori Furio Corsetti, Gabriele Corsi e Giorgio Daviddi.

Alle ore 16 sarà la volta di Paolo Belli, lo showman protagonista di molti programmi televisivi e da anni legato alla comunità neuromuscolare.

Un caffè con…

Il format “Un caffè con…” nasce per offrire un appuntamento giornaliero di condivisione e informazione su temi differenti e trasversali, affrontati con leggerezza e divertimento.

Dopo un grande inizio domenica 4 ottobre con Andrea Locatelli, Campione del Mondo nella categoria Supersport 600 di motociclismo, e il Team Bardhal Evan Bros. WorldSSP, “Un caffè con…” è proseguito in compagnia di molti personaggi del mondo della TV, della radio, dello sport e della cucina: la conduttrice TV Arianna Ciampoli; Andrea Pecile, ex cestista e giocatore della Nazionale Italiana di Pallacanestro; Petra Loreggian, speaker di Radio RDS e lo chef stellato Mauro Uliassi.

Le dirette continueranno sabato 10 ottobre alle ore 16 con Alessandro Fella, attore attualmente su RAI1 nel ruolo di Federico Cattaneo nella serie “Il paradiso delle signore”.

La Giornata Nazionale UILDM 2020

L’edizione 2020 della Giornata Nazionale UILDM – accompagnata dal claim “Vogliamo continuare insieme a te” – nasce dall’urgenza di rispondere ai bisogni delle 30.000 persone con malattia neuromuscolare seguite da UILDM. A causa dell’emergenza da Covid19 molte attività si sono fermate o rallentate. UILDM vuole continuare a dare il suo contributo offrendo consulenze mediche, sedute di riabilitazione neuromotoria e respiratoria, trasporto e accompagnamento.

Dal 1 al 18 ottobre con un SMS o una chiamata al numero solidale 45581 è possibile sostenere i servizi che UILDM offre ai propri soci e utenti con distrofie e altre malattie neuromuscolari. Inoltre i volontari UILDM distribuiranno 15.000 latte di caffè Chicco d’Oro, 100% Arabica macinato per moka, disponibili con un’offerta minima di 10 euro a confezione.

Il Trio Medusa

Furio Corsetti, Gabriele Corsi e Giorgio Daviddi sono tre comici che spaziano dalla TV alla radio al cinema. Conducono dal 2001 “Chiamate Roma Triuno Triuno” a Radio Deejay. Sono diventati noti come inviati de “Le Iene” e hanno lavorato anche per la trasmissione “Quelli che il calcio”.

Paolo Belli

Musicista e conduttore televisivo, dal 2005 è al fianco di Milly Carlucci nel programma “Ballando con le stelle” su Rai1. Da anni ha scelto di essere al fianco della comunità neuromuscolare insieme a Fondazione Telethon.

Tutte le novità e gli eventi delle Sezioni legati alla Giornata sono su giornatanazionale.uildm.org, uildm.org, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e sul nostro canale Youtube.

UILDM nasce nel 1961 con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso l’abbattimento di ogni tipo di barriera, e sostenere la ricerca scientifica e l’informazione sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari. Ha una presenza capillare sul territorio grazie alle 66 Sezioni locali, i 3.000 volontari e i 10.000 soci, che sono punto di riferimento per circa 30.000 persone. UILDM svolge un importante lavoro in ambito sociale e di assistenza medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo anche centri ambulatoriali di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie.