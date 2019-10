Il giorno 9 novembre p.v., i Sordi della zona di Roma, come da consolidata tradizione, insieme alla nostra Comunità romana e ai Confratelli che avranno piacere di partecipare, alle ore 11 si ritroveranno nella cappella del cimitero monumentale del Verano per celebrare una santa messa di suffragio per tutti i religiosi, i Sacerdoti e le Suore della PMS.

Sarà l’occasione per ricordare al Signore il nostro confratello Francesco, come se fosse per lui la messa del trigesimo.

Dopo la celebrazione i partecipanti si recheranno sulla tomba della PMS per offrire preghiere di suffragio e omaggi floreali per quanti sono in essa custoditi.

(La tomba della PMS è davanti la chiesa sulla sinistra di chi guarda). PV