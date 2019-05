Mariella Dileo, ultra maratoneta, organizzatrice, pacemaker, promoter di diverse gare in tutta Italia, testimonial di diverse iniziative benefiche, è una donna che ha fatto della corsa un mezzo per aggregare persone e promuovere il territorio

100 donne x 100 Km x 1 promessa

L’idea della 100×100 nasce dalla promessa fatta da Mariella ad un’amica ammalata: accompagnarla in questa grande impresa.

L’amica, purtroppo, quest’anno non potrà partecipare perché dovrà curarsi, così Mariella ha pensato di coinvolgere altre 99 donne che correranno il Passatore con lei e per lei.

Abbiamo chiesto a Mariella perché una donna, anzi perché 100 donne corrono una 100 Km

“La domanda mi piace molto. 100 donne corrono una 100 Km perché ci sono 100 storie di vita, 100 tipologie di donne…E’ la sesta volta che partecipo al Passatore ed è come se avessi sei figli (più due, quelli in carne ed ossa, otto) perché ogni edizione alla quale ho partecipato è stato come un parto. Ti dico questo perché il Passatore è un po’ come la vita, lungo il suo percorso soffri tutto quello che purtroppo la vita ti mette davanti ogni giorno e quindi hai il momento di solitudine, di stanchezza, di abbandono, il momento in cui hai freddo, hai fame, hai sete, hai paura…le vivi tutte però poi le superi e arrivare a quel traguardo è la testimonianza che ognuno di noi ce la può fare con un tempo diverso, c’è chi impegna più tempo e chi meno, ma tutti ce la possiamo fare e quindi per e il Passatore – mi faccio portatore anche delle altre donne – è veramente un riscatto per tutto perché quando arrivi a tagliare quel traguardo da sola, con le tue forze, con le tue paure, con i tuoi limiti, ma ci arrivi, lo tagli e ti mettono la medaglia al collo, cambia proprio la vita. Io di questo Passatore devo vivere un anno, un anno intero, perché durante l’anno non ci saranno momenti in cui non penserò alle difficoltà che ho superato e questo mi aiuterà a superare quelle che la vita per un altro anno mi metterà di fronte e come me lo faranno tutte. Potrei parlare per ore perché le 100 donne rappresentano 100 storie diverse; tra noi c’è una ragazza sordomuta, una ipovedente, una donna di 70, chi lotta per qualcosa di importante.Potrei davvero parlare di ore.”

Grazie Mariella per la tua disponibilità! Ti aspettiamo al traguardo per raccogliere le tue emozioni e quelle delle altre 99 che sono:

Dora Bandel ,Bardelle Livia,Baroni Silvia,Barzagli Marcella,Bellato Maria Pia,Belli Antonella, Tiziana Bini,Birolini Laura,Bogdan Cornelia,Lorena Brusamento,Buffolino Debora,Bullivant Melinda,Campanale Francesca,Capozza Teresa,Carbone Lucia,Carbone Michela,Carraro Elena Carraro,Chiappucci Sonia,Teresa Chieppa,Susanna Chierici, Cinque Maria, Cinque D.,Susanna Cociancich,Contu Rossella,Cortini Milena,Costanzo Daniela,CozzoliniOriana,Iolanda Cremisi,D’antuono Natalia, Claudia De Mari,Marisa Del Corso,Cristiana Di Pietrantonio,Donnola Cinzia,Li Farro, Giovanna Ferrarini,Filippozzi Paola,Finati Viola,Franchi Eleonora, Francesca RunDoc Frigieri,Santina Gallorini,Garritano Valentina,Carolina Gatti,Giudice Silvia,Granza Rocchetta Laura, Gravina Concetta,Haim Mirijam,Laudati Veronica,Leardi Paola,Lillo Luigina,Lisi Angela,Locascio Dorotea, Lisa Magnago,Maddalena Mantico,Marchesini Stefania,Marchetti Maria,Matone Anna Maria,Veronica Mattioli,Mereghetti Anna,Mocellin Marina,Barbara Moi,Maria Moramarco,Negri Cinzia,Nicolini Silvia,Giada Paolillo, Mariarosaria Pastore,Cristina Peperina Petruzzelli,Pici Valentina,Pititto Anita, Silvana Porro,Prina Barbara,Querze Silvia,Ranzuglia Giulia, Carla Remistani,Restuccia Veronica, Annamaria Rizzi,Teresa Sammarone,Patrizia Sansone,Marinella Satta,Spinsanti Francesca,Suman Elisa,Tacconi Ornella,Maria Tatò,Testa Micaela,Tolomeo Anna,Tommasiello Lucia, Doris Ultramaratoneta, Sabrina Tricarico ,Luisa Turrina,Ventosilla Edith,Venturi Silvia,Mina Verna,Villacorta Veronica,Silvia Vinci,Zanaboni Maria Rita, Valentina Albanese,Iole Palmieri,Paola Vernacchio, Valentina UltraVale Spano.

