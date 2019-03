San Giorgio del Sannio (Bn) – L’associazione “Un sorriso per la vita” il 29 e 30 marzo sarà ospitata presso il punto vendita Conad di San Giorgio del Sannio per sensibilizzare i progetti sul territorio. le volontarie, guidate da Silvana Piccini e la referente Bernardina Aiello, sosterranno il progetto per i bambini sordomuti dell’istituto Simaldone di Salerno.

Le operatrici saranno vestite da clown e doneranno sorrisi e palloncini in cambio di un sostegno. A breve l’associazione farà tappa presso altri punti vendita a San Giorgio del Sannio e Benevento, effettuando successivamente anche un corso di Clownterapia e volontariato presso l’azienda Ospedaliera Rummo di Benevento, nel reparto pediatrico