Attivi da oggi i percorsi d’accoglienza ospedaliera dedicati a minori e adulti con autismo

Attivi da oggi, all’ospedale di Acireale, per la prima volta in Sicilia , i percorsi d’accoglienza ospedaliera dedicati a minori e adulti con autismo.

Attraverso tali percorsi, previsti nell’ambito del Progetto Dama (Disabled Advanced Medical Assistance), promosso e sostenuto dall’Osservatorio nazionale autismo, dell’Istituto Superiore di Sanità, si punta a realizzare un modello di accoglienza e di assistenza medica rivolta alle persone con disabilità grave, in particolare con disabilità di tipo intellettivo, comunicativo e neuromotorio, garantendo un innovativo modello di presa in carico del paziente in base ai bisogni di salute emergenti e una risposta assistenziale integrata e adeguata agli interventi clinici, diagnostici e terapeutici da realizzare.

A tal fine l’Uoc di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, diretta da Renato Scifo, è stata individuata dall’assessorato regionale della Salute, quale centro di riferimento regionale per l’implementazione del progetto. “L’ospedale di Acireale è una realtà virtuosa nella promozione e nella realizzazione di progetti di inclusione sociale rivolti a persone con disabilità – afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza -. Siamo orgogliosi per la fiducia che ripone in noi l’assessore Razza e siamo sicuri di poter offrire il nostro contributo di conoscenze e di competenze nella sperimentazione di questo nuovo progetto”.

“I percorsi individuati potranno essere estesi anche ad altre disabilità neuromotorie e comunicativo-relazionali – aggiunge il direttore sanitario, Antonino Rapisarda – costruendo profili assistenziali intraospedalieri, multidisciplinari e personalizzati rivolti a utenti con disabilità, nell’età evolutiva e nell’età adulta, garantendo loro il pieno e agevole accesso alle cure”.

Il progetto Dama è stato applicato per la prima volta nell’ospedale “San Paolo” di Milano con comprovato grande beneficio per l’utenza fragile. “Questo percorso, che vedrà impegnati tutti i reparti del nostro Ospedale – afferma il direttore medico del Presidio, Rosario Cunsolo – aggiunge un ulteriore tassello per il potenziamento della nostra offerta assistenziale con particolare vocazione per gli utenti fragili”. Per l’Ospedale acese, il case manager delle attività Dama sarà Stefania Giusto, dirigente medico dell’Uoc di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.

Nella funzione di coordinamento l’Unità Operativa utilizzerà le risorse multidisciplinari già presenti nell’ospedale. Il progetto Dama rientra fra le azioni previste dall’Osservatorio nazionale autismo relative all’implementazione di percorsi differenziati per la formulazione del progetto di vita nelle persone con disturbo dello spettro autistico. In questa cornice l’Assessorato regionale della Salute ha individuato il Dipartimento di Salute mentale (Dsm) dell’Asp di Catania quale ente capofila di due Progetti Quality Life.