Ipoacusia nei neonati e nei bambini: cause e diagnosi

Ipoacusia nei neonati

Le cause dell’ipoacusia nei neonati e nei bambini

Infine, un’altra causa importante di ipoacusia sono le malformazioni congenite . “In questo caso abbiamo dei bambini che non sviluppano completamente o non correttamente il loro orecchio interno e quindi nascono con una malformazione. Questi bimbi sono già sordi alla nascita e la causa si scopre solo con indagini morfologiche come la risonanza magnetica o la tac” aggiunge la dott.ssa Cristofari.

“L’ipoacusia congenita può avere anche cause infettive o tossiche . In particolare, la causa più frequente di sordità congenita, dopo le cause genetiche, è l’ infezione da citomegalovirus che la mamma ha contratto o riattivato il virus, durante i primi tre mesi di gravidanza” spiega Cristofari. Nel caso dell’infezione congenita da citomegalovirus, il bambino può nascere udente e, quindi, superare lo screening audiologico neonatale, ma diventare sordo successivamente.

Quando l’ipoacusia compare dopo la nascita

Come precisa il Ministero della Salute, vi sono poi alcune sordità che non sono presenti alla nascita, ma sono acquisite in epoca peri-natale (1° mese di vita) a causa di ittero o di terapie antibiotiche per via endovenosa necessarie per trattare gravi infezioni.

Le ultime linee guida del Joint Committee on Infant Hearing (Comitato internazionale multidisciplinare sulle ipoacusie infantili), sottolineano che la perdita dell’udito nei bambini può essere dovuta anche a malattie infettive come la meningite o, più raramente, a infezioni come parotite e morbillo.