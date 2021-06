Milano, 21 giugno 2021 – MED-EL, leader mondiale nelle soluzioni innovative per l’udito, annuncia con orgoglio di essersi aggiudicata due prestigiosi premi internazionali, che riconoscono l’eccezionale design dell’audio processore RONDO 3: il Red Dot Design Award, nella categoria Product Design, e l’iF Design Award, nella categoria Medicine/Health.

L’obiettivo principale di MED-EL è migliorare la qualità della vita dei portatori di impianti uditivi in tutto il mondo, attraverso il design e le funzionalità dei suoi prodotti. MED-EL è da sempre attenta ai suoi utenti e alle loro esigenze e questo spinge i product designer a lavorare allo sviluppo di dispositivi che offrano superiorità tecnologica, comfort, un design modulare e diverse modalità di utilizzo.

Red Dot e iF Design Award premiano RONDO 3

MED-EL continua a dimostrare competenza, dedizione e attenzione allo sviluppo dei suoi prodotti, qualità confermate dai due prestigiosi premi di design di fama mondiale.

Markus Dilger, Designer Responsible della progettazione di RONDO 3, racconta la genesi del progetto: “Il nostro scopo primario è stato quello di creare un prodotto di qualità, resistente, semplice da utilizzare e, al contempo, esteticamente gradevole. Inoltre, abbiamo focalizzato gli sforzi per rendere il dispositivo leggero e di piccole dimensioni, così da incontrare le esigenze e realizzare i desideri dei nostri utenti. Le cover intercambiabili con i nuovi motivi grafici fungono da filtro e nascondono le aperture tecnicamente necessarie del microfono”. Il risultato è stato un design mono pulsante che rende semplice e intuitiva l’esperienza d’uso e un dispositivo estremamente sottile e leggero. Il processore a unità singola viene fornito senza cavi e si indossa nella parte esterna dell’orecchio, risultando particolarmente comodo per chi utilizza gli occhiali.

Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra oltre 30 diverse opzioni di design grazie alle cover intercambiabili. In questo modo, RONDO 3 può passare inosservato o distinguersi in base alle preferenze di chi lo indossa; gli utenti possono abbinare le cover in base al loro umore e mostrare il loro stile personale: mostri divertenti, pirati o animali per i bambini, modelli alla moda per chi ama seguire i trend, o cover dello stesso colore dei capelli per chi non vuole attirare troppo l’attenzione. Grazie alla possibilità di scegliere tra più di 30 design eleganti e raffinati, RONDO 3 può facilmente modificare il proprio look.

Immagini 1 di 3

L’unione di una tecnologia superiore e di un design eccezionale

La forma segue la funzione. Questo noto principio guida del design è stato applicato anche a RONDO 3, poiché la tecnologia che si cela dietro al progetto è fondamentale. Per MED-EL, il design sofisticato e all’avanguardia va sempre di pari passo con le innovazioni a livello tecnico. RONDO 3 fornisce prestazioni d’ascolto superiori grazie alla più recente tecnologia di elaborazione del front-end, che include due microfoni, una riduzione del rumore avanzata e l’Intelligenza Adattiva. È progettato senza cavi e può essere ricaricato in modalità wireless, garantendo un’autonomia di un’intera giornata. Infine, con RONDO 3 è possibile ricevere perfettamente audio di alta qualità da numerose sorgenti esterne.

“Attraverso il suo approccio innovativo di design e sviluppo, MED-EL punta a offrire prodotti innovativi e ineguagliabili. MED-EL è stato il primo produttore a ideare un processore a unità singola per gli impianti cocleari. Per la prima volta, l’unità di controllo, la batteria e la bobina sono stati accorpati in una sola unità, rendendola molto più comoda da indossare”, afferma Anil Ayvaz, Product Manager dei processori audio RONDO 3. “RONDO 3 semplifica l’ascolto e la connessione con ciò che si ama”, aggiunge.

Ascolto della musica, una conversazione stimolante o la voce di una persona cara: attraverso la giusta tecnologia, questi momenti di gioia quotidiana sono di nuovo accessibili per le persone con ipoacusia, e hanno un impatto inestimabile sulla qualità della vita.

21062021_MED-EL_PM_Design_Awards_RONDO_3

A proposito di MED-EL

Ufficio stampa Omnicom PR Group Italia

Alessia Spoto