Da lunedì 31 maggio scatta la zona bianca per Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise.

Di fatto per le Regioni interessate questo si traduce con nuove regole, riaperture secondo le linee guida del Cts e abolizione del coprifuoco. È stata firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, l’ordinanza che dispone il passaggio delle 3 regioni nella fascia più ‘aperta’, come annunciato ieri sulla base degli ultimi dati della Cabina di regia su Covid-19.

Tutte le altre regioni, invece, sono in zona gialla, con coprifuoco dalle 23 alle 5.

Da martedì 1 giugno, anche in zona gialla nei bar e nei ristoranti via libera ai clienti all’interno, a pranzo e cena. Ok anche al caffè al bancone, sempre nel rispetto del distanziamento. Dopo l’ordinanza di Speranza, il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga si accinge a firmare un’ordinanza per formalizzare la riapertura anticipata di molte attività a partire da lunedì 31 maggio.

Si tratta nello specifico di ristoranti, parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie); piscine e centri natatori in impianti coperti; centri benessere e termali; feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso; fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni; eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto legge 52/2021, che si svolgono al chiuso; sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò; centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; corsi di formazione.

“Un’elevata adesione alla campagna vaccinale, favorita da adeguata promozione della stessa – si legge – determinerà le condizioni immunitarie di protezione dallo sviluppo di patologia grave e d’infezione sia dei lavoratori sia degli utenti delle attività, contribuendo a evitare che si ripresentino le condizioni che hanno portato alle diverse restrizioni nel corso degli ultimi 15-16 mesi”.

Feste di matrimonio con green pass anche in zona bianca. Lo precisa la Conferenza delle Regioni. “Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso,devono svolgersi nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art.1, comma 14, del decreto-legge 33/2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi di cui all’articolo 9 del dl 52/2021 anche in zona bianca. Il comma 2 dell’art 9 del Dl 65/2021 si limita a stabilire l’anticipazione della possibilità delle feste in zona gialla al 15 giugno, ma restano ferme le modalità di svolgimento indicate nella norma”.

Salta il limite 4 al tavolo, si a docce in piscine e palestre. Le nuove linee guida delle Regioni prevedono tra l’altro che in tutte le attività “devono essere usati da parte dei lavoratori dispositivi di protezione delle via aeree finalizzati alla protezione del contagio”.