Federico, a 11 anni inventa le cuffie per bimbi che non sentono

Federico Malagnino è un bambino fiorentino di 11 anni, affetto da sordità, ha un impianto cocleare bilaterale, una specie di orecchio artificiale elettronico in grado di ripristinare la percezione uditiva, utilizzato quando gli apparecchi acustici non ottengono il risultato sperato.

Med-El Medical Electronics, leader mondiale nelle soluzioni per l’udito, è guidata dalla missione di superare la perdita dell’udito come barriera alla comunicazione. L’azienda austriaca, di proprietà privata, è stata co-fondata dai pionieri del settore Ingeborg ed Erwin Hochmair, la cui ricerca rivoluzionaria ha portato allo sviluppo del primo impianto cocleare multicanale microelettronico (CI) al mondo, che è stato impiantato con successo nel 1977 e ha posto le basi per quello che oggi è conosciuto come il moderno IC. Ciò ha gettato le basi per la crescita di successo dell’azienda che, dopo l’assunzione dei primi dipendenti nel 1990, ad oggi conta oltre 2.200 dipendenti e 30 sedi in tutto il mondo.