In provincia di Frosinone zero decessi, 51 positivi e 59 guariti. Regione: più casi (706) e ricoveri (+10), e meno decessi (10) e terapie intensive (231). Vaccini: spazio ai nati nel 1968 e 1969. Per l’Open Day AstraZeneca anche l’Hub Acea

In provincia di Frosinone, stando al bollettino Covid diramato dalla Asl oggi venerdì 14 maggio 2021 in relazione alle ultime 24 ore, si registrano zero decessi (ieri, invece, uno), 51 nuovi casi positivi (+8) e 59 guariti (come ieri) a fronte di 1.905 tamponi effettuati (+679).

I neo congiati sono di Cassino (9), Alatri (8), Ceccano (8), Ripi (4), Pontecorvo (3), Fontechiari (2), Frosinone (2), Fumone (2), Pofi (2), Sora (2), Anagni, Ferentino, Fiuggi, Guarcino, Morolo, Pastena, Sant’Elia Fiumerapido, Trevi nel Lazio e Vico nel Lazio.

In tutto il Lazio, su quasi 16mila tamponi molecolari (+1238) e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 32mila test, si registrano 10 decessi (-11), 706 nuovi casi positivi (+52) e1100 guariti. 1599 i ricoverati (+10) e 231 le terapie intensive (-2). Aumentano i casi e i ricoveri, diminuiscono i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,4%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,1%.

“Domani – così l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato – parte hub vaccinale della multiutility Acea. Farà parte dell’Open Day e della rete di hub vaccinali. Un ringraziamento all’Acea per la disponibilità. Dalla mezzanotte di oggi sarà attiva la prenotazione sul portale salutelazio.it per la fascia di età 52 e 53 anni (ovvero i nati nel 1968 e 1969)”.

La prenotazione online, sempre dal 15 maggio 2021, viene estesa anche per cinque codici di invalidità: C01, C03, C06, G01 e S01. Ovvero gli invalidi civili al 100% senza indennità di accompagnamento, gli invalidi civili dal 67% al 99%, i sordomuti, gli invalidi di guerra (dalla I alla V categoria e titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio) e i grandi invalidi per servizio appartenenti alla I categoria.

Nel lazio, infine, sono stati superati i 2.5 milioni di dosi somministrate. Il 35% di prime dosi sull’intera popolazione target e oltre il 18% di seconde dosi.