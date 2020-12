Nuovo RONDO 3 di MED-EL: la gioia di sentire, ascoltare e percepire il mondo, in semplicità

Grazie al nuovo processore audio RONDO 3, MED-EL combina la facilità d’uso con tecnologie intelligenti, per offrire una connettività semplice e, al contempo, fornire un’esperienza uditiva superiore.

Milano, 02 dicembre 2020 – Circa 466 milioni di persone (di cui 34 milioni di bambini*) in tutto il mondo soffrono di una perdita uditiva che impatta fortemente sulla qualità della vita quotidiana. Che si tratti del suono della musica, di una conversazione stimolante o delle voci dei propri cari, la giusta tecnologia può regalare intimi momenti di gioia ad ogni persona con deficit uditivo, migliorando in modo determinante la loro vita. La filosofia di MED-EL mira a fornire soluzioni personalizzate in grado di soddisfare le esigenze individuali di ogni persona.

RONDO 3 è l’ultimo prodotto innovativo, progettato con l’obiettivo di superare la perdita dell’udito come barriera alla comunicazione. Grazie allo streaming wireless, alla ricarica wireless e all’intelligenza adattiva, RONDO 3 garantisce un udito che accompagna tutto il giorno. Compatibile con quasi tutte le marche e i tipi di apparecchi acustici, è la scelta più semplice e, al contempo, intelligente per una qualità del suono naturale che non crea problemi nel quotidiano.

Tom, utente inglese di Impianto Cocleare, spiega quanto sia importante scegliere il giusto processore audio: “Secondo la mia esperienza, le persone con un grave deficit uditivo spesso temono che una soluzione impiantabile per l’udito non possa raggiungere la stressa qualità dell’udito naturale che si aveva in passato. Il costante miglioramento e l’innovazione tecnologica di dispositivi come gli audio processori sono i fattori che fanno veramente la differenza nella vita delle persone! È davvero una gioia sentire di nuovo la voce dei nostri bambini forte e chiara! L’unico svantaggio del nuovo RONDO 3 è che mi ha fatto capire che il tagliaerba ha bisogno di manutenzione. Prima era solo un rumore forte, ora posso addirittura dire che va riparato”.

Ascolto Facile

Le conversazioni in luoghi rumorosi così come le conversazioni al telefono possono essere una vera sfida per le persone con impianto cocleare. Con due microfoni dedicati espressamente alla voce, RONDO 3 permette di conversare in qualsiasi ambiente senza dover modificare le impostazioni. Tutto questo grazie all’Automatic Sound Management 3.0 e alla tecnologia Adaptive Intelligence che si adatta automaticamente a qualsiasi ambiente sonoro per garantire un udito più naturale in qualsiasi situazione. Le funzioni avanzate di riduzione del rumore riducono i rumori di fondo per migliorare ulteriormente la comprensione delle conversazioni. Inoltre, RONDO 3 regala migliori esperienze musicali grazie alla sua tecnologia FineHearing. RONDO 3 è ideale per momenti di gioia spensierati- sia che si tratti di un caffè in un ambiente affollato, di un parco giochi rumoroso o di un concerto.

Streaming Semplice

Stare in contatto con la famiglia, con gli amici e con la società è importantissimo, ora più che mai. Con il processore audio RONDO 3 è incredibilmente semplice collegarsi senza problemi a molti servizi audio esterni. La tecnologia AudioLink non solo consente di telefonare in vivavoce, ma garantisce anche un audio di alta qualità quando si vuole guardare un film sul tablet o in TV, quando si condividono momenti speciali con i propri cari o si partecipa a un meeting di lavoro online.

Controllo Semplice

Le impostazioni di RONDO 3 sono regolabili attraverso due semplicissime soluzioni: il telecomando FineTuner Echo o l’app AudioKey 2 tramite smartphone. L’app AudioKey 2 fornisce tutte le informazioni necessarie direttamente allo smartphone o iPhone basato su Android. Si potrà così controllare il livello della batteria o individuare RONDO 3 in caso di smarrimento – sarà sufficiente controllare lo smartphone senza dover portare con sé un telecomando.

Nello specifico, per i genitori è essenziale controllare e regolare facilmente l’audio processore dei loro bambini per garantire la migliore qualità di suono possibile. Grazie alla funzione genitore/tutore, l’app AudioKey 2 permette ai genitori di controllare le impostazioni dell’udito e dell’audio processore del loro bambino dal loro smartphone per essere sicuri che stia ottenendo le migliori prestazioni in ogni situazione.

Ricarica Semplice

RONDO 3 offre un metodo di ricarica più confortevole e sostenibile di qualsiasi altro processore audio! La batteria integrata agli ioni di litio può essere ricaricata in modalità wireless o via USB, garantendo un’intera giornata di autonomia. RONDO 3 viene semplicemente posizionato al centro del pad di ricarica induttivo** e si ricarica automaticamente – non sono necessari cavi o sostituzioni di batterie. Può essere ricaricato durante la notte o in viaggio, anche quando RONDO 3 è in uso. In questo modo si garantisce la durata di un’intera giornata senza preoccuparsi del livello delle batterie.

Design Semplice

David Rätz, Direttore del Product Management, dichiara: “Abbiamo presentato il concetto del primo processore auricolare molti anni fa. Il RONDO 3 è il risultato di una costante attenzione alla tecnologia e di un ulteriore miglioramento del design per questo tipo di processore audio molto apprezzato. Questo prodotto offre, infatti, un comfort maggiore ed è poco visibile. È leggero, estremamente sottile e lascia completamente libere le orecchie, il che lo rende non solo perfetto per chi porta gli occhiali, ma anche incredibilmente comodo per tutti. Inoltre, è possibile personalizzare il RONDO 3 con una scelta di oltre 30 varie cover di design – da quelle naturali a quelle colorate ed espressive“.

Protezione Semplice

La vita quotidiana è piena di sorprese ed è importante che il processore audio possa stare al passo con lo stile di vita in qualsiasi situazione. Che ci sia la pioggia o il sole, le funzionalità del RONDO 3 rimangono intatte e resistono all’acqua, alla polvere, a una fuoriuscita accidentale o a uno schizzo d’acqua***. Anche il nuoto o le immersioni sono attività possibili grazie all’accessorio WaterWear: le coperture riutilizzabili e completamente impermeabili mantengono l’audio processore sicuro e asciutto – che si tratti di acqua dolce, salata o addizionata con cloro. Non ci sarà quindi bisogno di rinunciare a nulla: con RONDO 3 chiunque può godersi momenti in acqua o camminare all’aperto in un giorno di pioggia senza preoccuparsi di danneggiare l’audio processore.

RONDO 3 sarà disponibile a partire da quest’autunno nei paesi che accettano il marchio CE.

*WHO scheda informativa “Sordità e perdita dell’udito”, 1° marzo 2020.

** Il Charging Pad non è prodotto da MED-EL.

*** Valutazione IP68; Immersione in acqua fino ad una profondità massima di 1 m per 60 minuti.

