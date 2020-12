6/10

DAL 24 AL 27 DICEMBRE – Nei giorni “clou” del Natale l’Italia diventa zona rossa. Gli spostamenti saranno consentiti solo per lavoro, salute o necessità. Con una deroga: è consentito ospitare in casa al massimo due persone non conviventi. Possono esssere ospitati senza limitazioni i minori under 14 o persone disabili. I negozi, i bar e i ristoranti restano chiusi

DAL 28 AL 30 DICEMBRE – In questi tre giorni feriali, l’Italia passa in zona arancione. Riaprono i bar e i ristoranti, ma solo fino alle 22 e per l’asporto. Resta il divieto di spostamento tra Regioni e i Comuni più grandi .Saranno consentiti gli spostamenti tra i piccoli Comuni (sotto i 5mila abitanti)

8/10 DAL 31 DICEMBRE AL 3 GENNAIO – Per il Capodanno, e fino al 3 gennaio, l’Italia torna in zona rossa, con le stesse limitazioni previste per Natale