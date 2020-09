Coronavirus, il bollettino di oggi 25 settembre: 1.912 nuovi casi e 20 morti

È il numero più alto di contagi dalla fine del chiuso. Rispetto al giorno prima sono stati effettuati meno tamponi

a cura di ELENA DE STABILE

Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 1.912 su 107.269 tamponi effettuati, a fronte dei 1.786 nuovi casi su oltre 108.000 tamponi del giorno prima. Il numero dei nuovi contagi è il più alto dalla fine del lockdown. E porta il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, a 206.235.

Il bollettino quotidiano del ministero della Salute dà conto anche di 20 decessi (tre in meno rispetto a ieri): il numero delle vittime da inizio pandemia sale a 35.801. I guariti sono 954 (ieri 1.097), per un totale di 222.716. Aumentano di 938 unità gli attualmente positivi arrivando a 47.718. Tra questi 44.737 dei quali sono in isolamento domiciliare, 244 nelle terapie intensive (-2) e 2.737 sono ricoverati nei reparti (+6).

Anche oggi non ci sono regioni a zero nuovi casi. Per numero di test risultati positivi guida la Lombardia con 277 davanti alla Campania con 253 e al Lazio con 230.