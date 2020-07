In molti si chiedono se, tra qualche mese, ripiomberemo nell’incubo con una seconda ondata di contagi da COVID-19, dopo aver trascorso un’estate caratterizzata da mascherine, distanziamento sociale e dalla paura di potersi infettare. Un ipotetico ritorno del virus terrorizza tutta la popolazione, specie se si pensa all’ipotesi di un nuovo lockdown.

Una seconda ondata di contagi nel prossimo autunno pare una “possibilità molto reale”. A spegnere gli entusiasmi dei più ottimisti è il virologo Guido Silvestri, ora a capo del dipartimento di Patologia all’Università Emory di Atlanta. Attraverso la sua pagina facebook, il professore ha scritto: “bisogna prepararsi ad ogni evenienza: in questo modo non solo si potranno ridurre le vittime e i nuovi contagi, ma si eviteranno anche ulteriori chiusure che provocherebbero enormi sofferenze nella popolazione a livello socio-economico. Pensiamo che ormai sia chiaro a tutti come Covid-19 in Italia sia in fase di tregua, con pochi contagi che fanno intravedere una progressiva endemizzazione del virus. Come abbiamo detto spesso, basandoci sulla osservazione classica della stagionalità dei virus respiratori nei climi non-tropicali, una seconda ondata di Covid-19 a fine autunno/inizio inverno è una possibilità molto reale.

La gravità di questa ondata, ovviamente, non la possiamo conoscere, ma sarebbe irresponsabile non essere pronti a qualsiasi evenienza. Su questo punto ci siamo espressi da tempo e saremo peggio di un disco rotto”.

Silvestri ha sottolineato come, da un punto di vista pratico, la preparazione sia fondamentale: quindi monitoraggio costante, strategia delle tre T (testing, treatment, tracing), interventi mirati anche a protezione dei luoghi più vulnerabili (come ospedali o Rsa), rafforzamento della medicina sul territorio, terapie precoci, triage rapido dei casi e implementazione di nuovi protocolli di cura (anticorpi, antivirali, plasma, etc). “Tutte cose che, se fatte bene, per tempo e con le dovute risorse, ridurranno enormemente i morti da Covid. Accettando poi con serenità il fatto che il rischio zero non esiste ed evitando di ricorrere a misure “straordinarie” che hanno un effetto devastante a livello socio-economico”, ha concluso il virologo.