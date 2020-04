GRUGLIASCO »(TORINO). Un breve filmato, per un intenso e sentito «Grazie». A girarlo i sordi di Collegno e Grugliasco. «Lo abbiamo fatto – spiegano – perché ci siamo sentiti in dovere di ringraziare i sindaci Casciano e Montà per averci dato l’opportunità di avere delle mascherine trasparenti per poter leggere il labiale, e che ci consentono di avere comunicazioni chiare e rapide. Con il labiale, noi sordi seguiamo il movimento delle labbra per intercettare le parole e quindi un’intera comunicazione.

Intanto il loro impegno non si ferma qui. «Il progetto “Città di Collegno Lis” nasce dall’esigenza di cittadini sordi di Collegno di ricevere le notizie in questo periodo – spiega Michela Davolio -. E con la collaborazione del gruppo e dell’Ens (Ente nazionale sordi) Sezione Provinciale di Torino abbiamo deciso di creare un canale visivo-gestuale su Telegram (https://t.me/cdcLis) ed una pagina Facebook (Città di Collegno Lis) per comunicare le notizie nella Lingua dei Segni Italiana».

Al sindaco di Collegno Francesco Casciano e al sindaco di Grugliasco Roberto Montà: GRAZIE!Città di CollegnoCittà di Grugliasco Pubblicato da Città di Collegno LIS su Venerdì 17 aprile 2020

Insomma, i post del sindaco Casciano vengono tradotti nella LIS, per fornire una maggiore comprensione ed una maggiore accessibilità ai cittadini sordi della città. «Sappiamo di essere la prima città che fornisce a tutti un’accessibilità completa ammette la Davolio -, e speriamo che altri comuni possano fornire questo servizio. Favorendo l’accessibilità alla comunicazione di temi importanti, che spesso a noi sordi faticano ad arrivare, anzi spesso mai arrivano».