COLLEGNO (TORINO). Il coronavirus non fa perdere l’attenzione a chi è in difficoltà. E a dimostrarlo sono stati, questa mattina, sabato 11, i sindaci di Collegno e Grugliasco, Francesco Casciano e Roberto Montà, che hanno consegnato una fornitura di prototipi di mascherine per persone sorde.

La prima, simbolicamente, è stata data ad Antonio Iozzo, presidente dell’Ente Nazionale Sordi. Delle mascherine realizzate da Francesco Tortorelli e della sua Grugliasco Ricami e che ha donato i dispositivi di protezione alle due città.

Coronavirus, ci sono anche le mascherine per i sordi: ecco come funzionano

Dispositivi che saranno disponibili gratuitamente nelle farmacie Santa Maria di Collegno e Vecco di Grugliasco. Delle mascherina speciali visto che l’apertura in nylon trasparente in corrispondenza della bocca permette la lettura delle labbra e del linguaggio dei segni. «Il sapere ingegnoso e l’ attenzione ai bisogni degli altri ha prodotto un dispositivo innovativo – dice Casciano -. Le nostre sono città del lavoro e della solidarietà, la ricetta per vivere tutti meglio sta proprio come ha dimostrato Francesco Tortorelli nel fare con responsabilità la propria parte pensando di condividere i propri talenti». E il sindaco di Grugliasco conclude: «Quest’emergenza sta facendo scoprire tanta generosità e nelle nostre comunità anche tante persone che pensano agli altri, immedesimandosi in chi ha qualche difficoltà in più».