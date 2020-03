Il servizio, rivolto a chi si trova in quarantena o in isolamento domiciliare a causa dell’emergenza Coronavirus, è prmosso dalla Società Italiana Psicologia dell’Emergenza in alcune regioni d’Italia

In questi giorni di emergenza sanitaria anche il peso psicologico di una situazione inedita e grave si fa importante. Segnaliamo pertanto un servizio utile, messo a disposizione in alcune zone d’Italia da SIPEM SoS Federazione – Società Italiana Psicologia dell’Emergenza.

Si tratta di un servizio gratuito di supporto psicologico telefonico rivolto a chi si trova in quarantena o in isolamento domiciliare a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il servizio è attivo nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Sardegna, con specifiche e differenti modalità.



LOMBARDIA: Per informazioni o accedere al servizio mandare una mail a sipemsoslombardia@gmail.com oppure un sms o whatsapp al numero 379 1898986 indicando un recapito telefonico per essere ricontattati da uno psicologo volontario.

Il servizio è a cura di SIPEM SoS Lombardia Società Italiana Psicologia dell’emergenza

EMILIA ROMAGNA: Per informazioni e accedere al servizio mandare una mail a info@sipem-er.it indicando un recapito telefonico a cui essere ricontattati.

Il servizio è a cura di Sipem SoS Emilia Romagna – Psicologia dell’emergenza



SARDEGNA: Servizio gratuito di supporto psicologico attivo tutti i giorni dalle 15:00 alle 19:00. Numero Verde 800 19 75 00/ 379 1663230

Il servizio è a cura di

SIPEm SoS Sardegna – Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza

Psicologi per i Popoli Sardegna

Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Sardegna

Ordine degli Psicologi della Sardegna

EMDR

Di seguito, immagini riassuntive dei servizi. Foto a sinistra: servizio in Lombardia; foto a destra: servizio in Emilia Romagna. Sotto: il servizo in Sardegna.

