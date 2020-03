Riceviamo dal Servizio di Audiologia e Impianti Cocleari dell’Ospedale Martini di Torino, Dottori Diego Di Lisi, Patrizia Consolino e lo Staff dell’Audiologia e volentieri pubblichiamo:

Carissimi!

In questo momento particolarmente impegnativo per il nostro Servizio Sanitario è gradita l’occasione di comunicarVi che, dopo un periodo di prova che ha dato esiti positivi sotto tutti i punti di vista, da lunedì sarà ufficialmente attivo presso il Servizio di Audiologia ed impianti cocleari dell’ASL Città di Torino un supporto informatico audiovideo di telemedicina a favore principalmente di tutti i nostri bambini audiolesi in follow-up dopo impianto cocleare o protesizzazione acustica. Non verrà negata tuttavia l’assistenza a tutte le persone adulte che, sottoposte ad impianto cocleare, abbiano necessità di aiuto nella gestione anche burocratica del loro dispositivo.

Nel documento allegato potrete leggere le procedure nel dettaglio.

Nel caso aveste bisogno di contattare urgentemente il Servizio vi comunico che il nostro numero di telefono 3665758739 è attivo dal lunedì al venerdi dalle 08:30 alle 15:00. Per tutte le altre comunicazioni non urgenti si prega di utlilizzare l’indirizzo mail: audiologia.infantile@aslcittaditorino.it

Le piattaforme informatiche utilizzate, con dati sensibili protetti dalla rete aziendale dell’ASL Città di Torino, saranno Webex Meetings, Skype ed Hangouts, per cui si invitano gli Utenti ad attivarne a scelta una di queste, verificando che il proprio dispositivo sia dotato di webcam.

A disposizione per tutti gli eventuali ulteriori chiarimenti​, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Diego Di Lisi, Patrizia Consolino e Tutto lo Staff dell’Audiologia del Martini

