Si svolgerà a Bologna dal 15 al 17 aprile Exposanità 2020, l’evento italiano più importante dedicato a sanità, innovazione e tecnologia, assistenza, che rappresenta un appuntamento importante non solo per i cittadini, ma anche per aziende e professionisti del settore sanitario. Grazie alla collaborazione con la fiera, i lettori di disabili.com potranno visitare il salone gratuitamente! Qui per richiedere il proprio biglietto gratis Exposanità.

EXPOSANITÀ: ORARIO, QUANDO E DOVE

Exposanità si terrà dal 15 al 17 aprile 2020 presso Bologna Fiere, che riserverà all’iniziativa ben 5 padiglioni: 16, 21, 22, 28 e 29. I visitatori e i professionisti potranno visitarla nei tre giorni di apertura, con orario dalle ore 9.00 alle 18.00.

Quest’anno in concomitanza con con Cosmofarma (dal 17 al 19 aprile), Exposanità 2020 affronterà, come da 30 anni ormai, i temi della salute e dell’assistenza: tra quelli che più ci interessano, vediamo le iniziative dedicate a persone anziane e disabili.

L’AREA DI EXPO SANITÀ PER LA DISABILITÀ

Come ormai da anni, Exposanità dedicherà una specifica area a disabilità, ortopedia e riabilitazione: Horus. Qui troveremo non solo tutte le principali aziende del settore ausili disabili, italiane ed internazionali, che presenteranno le loro novità in fatto di prodotti e servizi, ma potremo partecipare anche una serie di eventi e appuntamenti, per professionisti e non. Sempre più attenzione verrà riservata, nella edizione di Exposanità 2020, anche allo sport, con l’ampia area dedicata alle discipline paralimpiche, realizzata in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Emilia Romagna, con la possibilità di assistere ad un ciclo di tornei e gare animate da protagonisti del mondo dello sport, atleti e campioni paralimpici, ma anche di provare a cimentarsi in prima persona. Allo scopo, troverà spazio anche la palestra accessibile Gym4All, dedicata al fitness per persone con disabilità.

Negli spazi espositivi sarà inoltre allestito un esempio di ambienti condivisi, funzionali ed attrezzati, che caratterizzano il cohousing, con la possibilità, per i visitatori, di conoscere soluzioni all’avanguardia proposte dalle aziende, anche per valutarne concretamente vantaggi e funzionalità

SOLUZIONI PER ANZIANI ETERZA ETÀ A EXPOSANITÀ

Il secondo grande focus di Exposanità 2020 sarà su una delle principali sfide per il sistema sanitario nazionale: l’invecchiamento della popolazione e l’aumento della cronicità. Nel Salone si tratterà il tema, esplorando soluzioni, prodotti e servizi per la terza età. Oltre alle potenzialità offerte dal progetto Cohousing, i visitatori potranno dedicarsi anche ad altri aspetti dell’invecchiare bene, con focus, ad esempio, sull’alimentazione, alla quale sarà dedicato il progetto Food Court. E’ noto infatti il ruolo determinante dell’alimentazione come strumento di prevenzione e cura. Ma non è sempre scontato che un’alimentazione corretta incontri i gusti e le abitudini delle persone, in particolare degli anziani. Con Food Court Exposanità cercherà di dimostrare che si può mangiare meglio, mangiando bene: gli Chef Ambassador dei fornitori di soluzioni per l’alimentazione dei pazienti anziani si alterneranno ai fornelli per far assaggiare i loro piatti forti ai professionisti del settore: gestori di strutture socio assistenziali, i direttori generali e i direttori sanitari del mondo ospedaliero pubblico e privato.

VISITE GRATIS CON EXPOSANITÀ

Lo svolgersi di un evento così importante a tema salute vede il coinvolgimento anche della città ospitante: a Bologna si terrà, dal 13 al 19 aprile la Health Week durante la quale nelle farmacie della città sarà possibile sottoporsi ad esami clinici a condizioni agevolate.

Nei giorni di Exposanità, invece, quindi dal 15 al 17 aprile, in fiera i visitatori potranno sottoporsi a screening gratuiti per la prevenzione del melanoma, del tumore al seno e alla tiroide, delle malattie cardiovascolari, del diabete e dell’apparato respiratorio.

Seguite il nostro speciale di approfondimento dedicato ad Exposanità per restare aggiornati sui programmi e tutte le iniziative dedicate!

Per info:

www.exposanita.it

