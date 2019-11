GEMONA (UDINE) – Maico Sordità, azienda leader nel campo delle protesi acustiche, continua a crescere.

Dopo la recente apertura di due nuovi Centri, uno a Spilimbergo e uno a Bassano del Grappa, è pronto il taglio del nastro per il nuovo punto vendita in Friuli Venezia Giulia, a Gemona. Con questa nuova apertura salgono a quattordici i Centri presenti in Fvg, aggiungendosi a quelli di Cividale, Codroipo, Tolmezzo, Gorizia, Monfalcone, Pordenone, San Vito al Tagliamento, Maniago, Sacile, Latisana, oltre ai due storici di Udine e Trieste, le prime sedi aperte.

L’espansione di Maico ha superato i confini regionali per affermare la propria presenza anche in Veneto e qui la nuova sede di Bassano Del Grappa porta a dieci i centri presenti. La nuova aperture sfida il momento di crisi che “si può affrontare se si lavora con professionalità e dedizione – afferma Walter Marchesin alla guida di Maico – Noi mettiamo al centro del nostro sapere audiologico la persona concentrandoci sul valore umano, sul rapporto personale e sulla tecnologia. Siamo sempre alla ricerca dell’innovazione e del prodotto migliore da offrire ai nostri assistiti”.

Con 24 centri e oltre un centinaio tra dipendenti e collaboratori Maico si conferma azienda forte per qualità e innovazione. “Ogni giorno è una nuova sfida e bisogna sempre stare attenti all’evoluzione delle esigenze personali”. Essere in grado di sentire favorisce l’autonomia e la socialità, in particolare della persona anziana, preservare l’udito è fondamentale Maico ne ha fatto una filosofia. Grazie alle strumentazioni più moderne gli esperti possono arrivare a diagnosi efficaci per rispondere alle singole necessità con l’attenzione che da sempre contraddistingue l’azienda, impegnata anche sulla sensibilizzazione e prevenzione ai problemi dell’udito anche attraverso una collaborazione con nomi noti come l’attrice Dalila Di Lazzaro, il cantante Mal, il pluricampione del pugilato Nino Benvenuti e il “re” della ristorazione, Arrigo Cipriani.

