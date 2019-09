04 Settembre – MED-EL, leader mondiale nel campo degli impianti per l’udito, lancia oggi il nuovo processore audio SONNET 2 e il software di fitting MAESTRO 8. SONNET 2 è stato sviluppato considerando il feedback di professionisti e utilizzatori, per creare il più avanzato processore per impianto cocleare MED- EL. I due prodotti segnano un ulteriore progresso rispetto al precedente processore SONNET che, da quando è stato lanciato nel 2014, ha rappresentato un punto di svolta per la vita dei portatori di impianto cocleare. Tecnologia all’avanguardia, prestazioni acustiche avanzate e aspetto elegante sono i punti di forza dei due nuovi prodotti.

Comunicato stampa italiano Nuovo SONNET 2 e MAESTRO 8

Su misura per te

Le caratteristiche di SONNET 2 rispecchiano lo slogan: “Su misura per te”. Il processore audio è realizzato pensando all’utente, per garantire la miglior qualità possibile dell’udito. Il nuovo SONNET 2 vanta la più avanzata tecnologia ASM 3.0, in grado di adeguarsi a qualsiasi ambiente sonoro in cui si trova l’utente: è inoltre molto semplice da usare e si adatta facilmente allo stile di vita di una persona.

Ed è anche elegante: con oltre 191.000 combinazioni di colori tra cui scegliere, si può personalizzare l’impianto per adattarlo al proprio look e outfit.

Connettività

SONNET 2 si collega agli smartphone e ai tablet utilizzando il Bluetooth e il nuovissimo dispositivo AudioLink, in modo che gli utenti possano ascoltare le telefonate e la musica direttamente alle proprie orecchie. Gli utenti possono anche scegliere come preferiscono cambiare le impostazioni: dal proprio telefono, con l’applicazione AudioKey (disponibile sia per iPhone che per dispositivi Android) o con il telecomando FineTuner Echo.

Fitting software

Il beneficio più importante di MAESTRO 8 è la sua intuitività: gli audiologi hanno bisogno di un software che sia sofisticato e che si adatti all’udito di ciascun individuo. Il nuovo MAESTRO 8 dispone di un workflow guidato che mostra ogni fase del processo di adattamento, suggerendo attività e strumenti man mano che si va avanti. Inoltre, le funzioni estese di data-logging ottimizzano il loro lavoro quotidiano.

Jennifer Robinson, Product Manager di MED-EL, conclude: “MAESTRO 8 è stato progettato per essere più facile e veloce e per semplificare il lavoro dei clinici“.

MED-EL

MED-EL Medical Electronics, con sede in Austria e 33 filiali in tutto il mondo, è leader mondiale nel campo degli impianti per l’udito. L’azienda a conduzione familiare è tra le pioniere del settore. I due scienziati austriaci Ingeborg ed Erwin Hochmair hanno svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo e nell’introduzione del primo impianto cocleare microelettronico multicanale del mondo nel 1977. L’impianto cocleare era e rimane la prima sostituzione di un senso umano, il senso dell’udito. Nel 1990 hanno posto le basi per la crescita della società quando hanno assunto i primi dipendenti. Ad oggi, l’azienda è cresciuta fino ad avere più di 2000 dipendenti in tutto il mondo.

Oggi MED-EL offre la più ampia gamma di soluzioni impiantabili al mondo, in grado di trattare diversi gradi di disabilità uditive, inclusi impianti cocleari, impianti per l’orecchio medio e impianti a conduzione ossea, così come un sistema combinato per la stimolazione elettrica e acustica, protesi acustiche e impianti al tronco encefalico. Persone in oltre 123 paesi hanno riacquistato la possibilità di udire grazie all’aiuto di un prodotto di MED-EL. www.medel.com

