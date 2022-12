Carmen Diodato, la ballerina non udente che danza grazie alle vibrazioni: “La volontà supera ogni ostacolo”

PUBBLICITA

A Palermo, una ballerina del corpo di ballo del Teatro Massimo danza senza sentire la musica. Percepisce le vibrazioni che si propagano da terra, avverte le onde sonore. Carmen Diodato, calabrese di Belvedere Marittimo in provincia di Cosenza, è sorda dalla nascita.

“Sordità grave bilaterale”, la diagnosi dei medici è arrivata quando Carmen aveva solo due anni. Non una parola, da bambina Carmen non parlava. Non poteva farlo, perché non ne aveva mai sentita una. Dal 2016, Diodato è entrata a far parte del Corpo di ballo del teatro Massimo. Il suo motto: “L’unico vero limite è nella testa.

Chi ha una difficoltà non deve isolarsi perché in questo modo verrà a sua volta isolato, siamo tutti diversi e questo ci rende unici”.

(di Irene Carmina, montaggio Marta Occhipinti)