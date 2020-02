Che cosa c’è dietro a una professione? Come nasce un progetto? Sono alcune delle domande cui possiamo rispondere attraverso le esperienze professionali degli altri.

Come quella di Daniele Regolo, la cui sordità ha creato profondi condizionamenti nelle prospettive di carriera, in negativo e in positivo. Laureato in scienze politiche, avrebbe voluto fare la carriera internazionale ma le difficoltà incontrate a causa della disabilità glielo hanno impedito.

Dopo numerose esperienze negative, ha provato a fare diventare impresa le frustrazioni subìte.

Da qui l’idea di un’agenzia per il lavoro per persone con disabilità: Jobmetoo. La filosofia dell’impresa: portare parità tra l’azienda e il candidato perché la persona con disabilità è soprattutto una persona e la disabilità è solo una parte della persona, ma non la sua interezza.

