Si è laureato con 110 e lode in disegno industriale alla facoltà di Architettura di Firenze. Un ottimo risultato, ancor di più considerando che lui, Francesco Livi, 27 anni, è sordo dalla nascita. E alle lezioni non riusciva a seguire quello che dicevano i professori. «Mi perdevo gran parte delle parole, delle frasi, e così mi sfuggiva il senso di quello che veniva detto», dice. Per questo molto spesso veniva accompagnato dai docenti di sostegno. E poi gli esami, non semplici con la sordità. Molti sono stati tenuti in lingua dei segni. Attraverso le protesi e attraverso il labiale, Francesco riusciva a captare meglio le frasi e le domande dei docenti. E così azzardava una risposta. «È stato difficile, ma ho raggiunto un sogno».

Francesco è nato a Pisa e vive a Piombino con i genitori e il fratello più grande. È invalido civile, ha una ipoacusia bilaterale dalla nascita. Il suo percorso scolastico, prima alle scuole dell’obbligo, poi alle superiori e quindi all’università, è stato intriso di ostacoli. «Nel mio percorso ho sempre avuto insegnanti di sostegno, all’università ne avevo due per un totale 6 ore settimanali. Mi aiutavano a prendere appunti durante le lezioni, per me non era semplice seguirle da solo. Studiavo molto sui libri di testo. La sordità comporta logicamente una fatica maggiore, tutto non si riesce a seguire». Ma attraverso la passione e la determinazione, racconta Francesco, tutto diventa possibile: «La mia arma vincente è stata proprio la forza di volontà, il desiderio di emergere. Non mi sono mai arreso e credo che chiunque, nella vita, deve saper stringere i denti perché soltanto in questo modo si raggiungono sogni e obiettivi».