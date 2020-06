L’omaggio degli artisti di tutto il mondo per l’elefantessa morta a causa dell’ananas

Immagini molto tristi ma anche emozionanti e poetiche quelle sono state pubblicate sui social da artisti di tutto il mondo e condivise poi da altri utenti in tutti i Paesi per ricordare elefantessa incinta morta tra atroci sofferenze dopo aver mangiato un ananas imbottito di esplosivi piazzati dall’uomo nel Kerala, in India.

La storia dell’elefantessa incinta morta tra atroci sofferenze dopo aver mangiato un ananas imbottito di esplosivi piazzati dall’uomo nel Kerala ha sconvolto l’India ma anche il mondo intero che si è stretto in una condanna unanime per l’accaduto. L’episodio però ha innescato anche tanti gesti di affetto per l’animale, in particolare sui social, dove centinaia di artisti di tutto il mondo hanno deciso di voler tributare un omaggio o anche un semplice pensiero al pachiderma con dipinti o vignette commoventi.

Non solo, alcuni artisti locali sono andati anche oltre realizzando statue di sabbia in ricordo dell’elefantessa. in tutti i casi si esprime condanna e richiesta di giustizia contro l’atto crudele e disumano anche se, come sta emergendo in queste ore, l’obiettivo di chi ha piazzato quel frutto esplosivo era colpire altri animali selvatici della zona, colpevoli ai loro occhi di di rubare il raccolto dei campi. Immagini molto tristi ma anche emozionanti e poetiche che sono state pubblicate sui social e condivise poi da altri utenti in tutti i Paesi.