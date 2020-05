Margherita è sorda, Viola la sua guida: “Vi imploriamo di prenderle insieme”

Per Viola e Margherita serve un grande cuore.

Hanno i nomi dei fiori di campo, perché i volontari che cercano per loro una famiglia, stanno cercando con tutte le loro forze un colpo i fortuna, che permetta alle due cucciolotte di rimanere vicine sempre e di essere adottate in coppia.

Questo soprattutto perché Viola è il riferimento di Margherita e, senza Viola, Margherita è persa. La cerca, la segue. Margherita è sorda, le sue orecchie sono quelle di Viola.

“Non possiamo dividerle – ha spiegato Federica De Pretto, presidente Enpa Thiene Schio, implorando aiuto a qualcuno di buon cuore – Dove ci sta un cane ce ne stanno anche due, soprattutto se vivono in simbiosi”.

Margherita e Viola sono cucciole di meno di un anno, bellissime, di taglia media.

Margherita ha occhi bellissimi ma come spesso accade nei cani che non possono sentire. Ma per lei non è un problema, perché capisce tutto ugualmente e ha Viola come compagna a cui affidarsi.

“Speriamo che questo piccolo ‘difetto’ non la costringa a vita in gabbia – ha concluso Federica De Pretto – Viola è un cane speciale, buona e paziente con Margherita. Margherita è dolcissima e fa quello che le dice la ‘sorella’. Vi chiediamo di darci una mano e adottarle insieme, separarle sarebbe una violenza troppo grande per loro. I miracoli esistono, noi ci speriamo”.