In questo periodo dell’anno, i fattorini si affrettano a correre su e giù per le città più che mai, sfrecciano dentro e fuori dai loro camion mentre corrono a consegnare pacchi. Eppure, nonostante la frenesia, un autista di Ups ha avuto il cuore di fermarsi per accogliere un trasporto davvero speciale.

Mentre stava percorrendo una strada ad alta percorrenze del Missouri, gli è sembrato di vedere qualcosa sul ciglio della strada, in mezzo a un cumulo di neve. Un’ombra inconsueta, così strana da farlo accostare per andare a vedere di cosa si trattava.

In mezzo alla neve, tutto raggomitolato, si trovava un cucciolo di cane. Un cucciolo bianco molto speciale di pastore australiano con problemi di udito e di vista. L’uomo ha subito capito che il cagnolino era in difficoltà e in ipotermia. Così lo ha avvolto nel suo giubbotto di servizio e lo ha portato nel suo camioncino.

Il fattorino ha portato il cane nel rifugio più vicino, in cerca di cure. E i volontari di Speak lo hanno subito accolto e fatto visitare dal veterinario. Starla, è così che è stato chiamata, con molta probabilità è stato rifiutato dalla madre per il suo doppio problema, o ancor peggio dalla famiglia in cui è nata. Ma per fortuna quell’angelo custode l’aveva notata e portata al sicuro prima che fosse troppo tardi.

Il rifugio deve trattenere Starla per alcuni giorni nel caso in cui qualcuno la rivendichi, ma nessuno pensa davvero che accadrà. Starla rimarrà allo Speak per qualche tempo, nel caso che qualcuno venga a cercarla, ma non ci sono molte speranze. Nel frattempo verrà vaccinata e tenuta costantemente sotto osservazione, per aiutarla a diventare il più indipendente possibile nonostante la doppia disabilità.

«Lo vediamo continuamente», dice Judy Duhr, direttore dello Speak: «I cuccioli disabili vengono abbandonati perché ritenuti un impegno troppo gravoso. Ma meritano anche loro di vivere una vita felice e sana proprio come qualsiasi altro cane. La società ha bisogno di vedere il loro vero valore».

