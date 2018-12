Non tutti sanno che spesso i gatti bianchi dagli occhi blu sono sordi. Al contrario, chi ha avuto la fortuna di adottarne uno, sa bene che l’udito in questo tipo di felino non è sviluppato. Pur essendo tutti i sensi molto importanti per un animale che vive di istinto, odori, suoni e colori, il gatto bianco per genetica riesce a vivere bene anche senza sentire. Ma perché i gatti bianchi sono sordi?

Questione di genetica

Quando la sordità non dipende da una malattia ereditaria o successiva alla nascita, ma soprattutto è collegata al colore bianco del pelo e a quello blu degli occhi, sicuramente è causata da un fattore genetico. I gatti bianchi spesso sono sordi a per colpa di un gene presente nel DNA, che risulta dominante rispetto agli altri. Questo ha un nome specifico ed è conosciuto come W. Si tratta un particolare gene che agisce non solo sull’udito, ma anche su manto e iride, con la conseguenza che molto spesso i gatti bianchi con gli occhi azzurri risultano sordi.

Il gene W

Quando il gene W è dominante agisce attivamente sull’embrione durante il suo sviluppo, bloccando la colorazione del pelo e quella degli occhi. In pratica cancella ogni altro colore che il gatto avrebbe ereditato dai genitori regalando all’animale quel caratteristico aspetto che lo fa assomigliare ad una palla di neve. Il gatto bianco è l’equivalente degli esseri umani albini e presenta gli occhi azzurri perché a causa del gene W non eredita altro colore. Inoltre il gene W agisce anche sullo sviluppo dell’udito.

atto bianco e udito

Il gatto bianco a causa del gene W nasce sordo perché in fase di sviluppo dell’embrione, provoca una malformazione dell’orecchio interno. Accade, così, che il gatto nasca senza udito, anche se non tutti i casi sono uguali e molte sono le eccezioni. Non c’è da allarmarsi, quindi se adottando un gatto bianco vi accorgete che non risponde ai comandi e non reagisce agli stimoli sonori.

Tutti i gatti bianchi sono sordi?

Non tutti i gatti bianchi sono sordi. Infatti quelli che nascono con il pelo bianco ma gli occhi sono di un colore diverso dall’azzurro, molto probabilmente non presenteranno questo problema congenito. I felini con gli occhi verdi, marroni o gialli, infatti non sono sordi, tranne alcune rare eccezioni e casi particolari. I gatti bianchi che hanno gli occhi bicolore risulteranno sordi solo da un orecchio, quello del lato che corrisponde all’occhio ceruleo.