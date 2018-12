SONCINO – La vita, per lui, è iniziata nel peggiore dei modi, ma adesso grazie al cuore grande di due volontarie del borgo e alla mobilitazione dei social per Jonny potrebbe cambiare tutto. La natura non è stata certo clemente: il piccolo Jonny, un incrocio fra border collie e pastore australiano, è nato insieme alla sua cucciolata, in un cascinale nella periferia soncinese, cieco e sordo

Il cucciolo, scoperto da due volontarie, è stato immediatamente preso e portato dal veterinario per accertamenti. Sta bene e, seppur cieco e sordo, non ha alcun problema cardiaco o respiratorio. Anzi, oltre a essere in perfetta salute è anche molto curioso e affettuoso, corre e può condurre una vita normale. Ora però cerca disperatamente una casa, possibilmente con altri cani femmina che possano fargli ‘da guida’. Appello degli animalisti e risposta pronta dei social, con già una pioggia di condivisioni. Il piccolo può essere adottato in tutto il Nord Italia con formula di controllo pre e post affido.

Chiunque volesse aiutare le due soncinesi che hanno salvato Jonny possono contattarle ai numeri: 347-4164240 (Elisa Moro) e 329-7903672 (Roberta Ottolini).

