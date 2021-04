Giorgio Panariello e il suo amore per gli animali in un bel progetto

Giorgio Panariello e il suo amore per gli animali. Una passione grande che lo ha portato a diventare Presidente Onorario della LNDC

E’ un comico, un grande showman, che ama intrattenere il pubblico con il suo senso dell’umorismo, sempre pronto a donare una bella scorta di risate. Il suo lato ironico però non è l’unico aspetto che lo rende unico perché ad esso si affianca il suo grande amore per gli animali. Stiamo parlando di Giorgio Panariello che si è schierato in prima linea per la tutela dei diritti di ogni pelosetto, raggiungendo un prestigioso risultato.

Giorgio Panariello e il suo amore per gli animali, un grande traguardo da condividere

Un impegno che dura da anni, portato avanti con coraggio e determinazione. Giorgio da molto tempo è impegnato al fianco di associazioni come la Lega nazionale per la difesa dei cani che difendono gli animali da ogni tipo di sopruso e di maltrattamento. Un’attività che non conosce sosta, fatta di passione e di sacrificio che mette il benessere degli animali al primo posto. L’impegno dell’attore, affiancato da altri membri dello spettacolo, è esemplare poiché è divenuto il portavoce della campagna “Firma la tua dichiarazione d’amore” che si configura come un invito rivolto a tutti i fan di seguire tale operato, prendendone parte. L’iniziativa è finalizzata al sostegno economico, avvalendosi dell’aiuto del cinque per mille, delle associazioni che da ben 70 anni mirano alla cura, al soccorso e alla costruzione di nuovi rifugi.

I risultati della dedizione e dell’immenso amore di tutti i membri dell’associazione li possiamo ritrovare nei numeri che testimoniano gli incredibili traguardi raggiunti lungo tutto questo arco di tempo. I risultati si evidenziano nei numeri che sono stati registrati finora: 51.745 animali accuditi nel 2020, 38.220 soccorsi, 12.328 tra cani e gatti che hanno trovato una casa e infine ben 489 azioni legali intraprese per affermare i diritti degli animali. Traguardi notevoli che non possono fermarsi ma devono continuare ad avere successo.

Tra i nomi di spicco delle personalità influenti che hanno aderito all’associazione troviamo Edoardo Stoppa, Raffaella Mennoia, Carolina Ogliaro che si sono uniti al medesimo obiettivo dell’attore ossia quello di assicurare a tutti i quattro zampe le cure, il supporto e la difesa che necessitano di avere nella loro vita quotidiana. L’iniziativa è naturalmente accompagnata da diversi post che diventano il simbolo del sentimento comune verso il mondo degli animali. Tanto amore che diventa concreto nelle attività dell’organizzazione, non facendo sentire nessuno escluso. Di recente infatti, La Lega Nazionale è divenuta LNDC Animal Protection una campagna che si occupa della salvaguardia di tutte le specie e le razze di animali esistenti. Un obiettivo bello che per continuare ad esistere e ad evolversi ha bisogno del sostegno di tutti. Per farlo, conta sulla passione e sull’insegnamento che Panariello è in grado di trasmettere sull’amore verso gli animali. “Quando vedi animali meno fortunati dei tuoi, ti chiedi come poter dare una mano. Non solo economicamente. Non ci dobbiamo vergognare di amare i nostri cani” ha affermato il comico che è cresciuto insieme al suo cane Zeus, dopo aver accolto un’adorabile meticcia di nome Crusca. E non è finita qui perché Panariello condivide le sue giornate con Pocky e Pie, due adorabili pelosetti.

Grazie Panariello, per il tuo grande gesto colmo di affetto.

Benedicta Felice