Secondo una ricerca condotta dagli scienziati dell’Università di Nottingham, un cane diventa adolescente a circa sei mesi, raggiunge la maturità a due anni e può considerarsi anziano intorno ai sette anni

AGI – Per stimare l’età di Fido moltiplicare per sette è ormai un metodo obsoleto. Per conoscere l’età di un cane è invece necessario considerare la razza, i tratti cognitivi e comportamentali e svolgere una sfumata e complessa equazione. A questa conclusione giunge una revisione di studi, pubblicata sulla rivista Veterinary Science, condotta dagli scienziati dell’Università di Nottingham, secondo cui un cane diventa adolescente a circa sei mesi, raggiunge la maturità a due anni e può considerarsi anziano intorno ai sette anni.

“La longevità dei cani è circa sette volte inferiore rispetto agli esseri umani – commenta Naomi Harvey, dell’Università di Nottingham – ma questo non significa che ogni anno umano valga automaticamente sette anni per i nostri amici a quattro zampe”.

La scienziata aggiunge che i cani maturano più rapidamente degli esseri umani, per cui la semplice equazione basata sulla moltiplicazione per sette non è adeguata a determinare l’età di un cucciolo. I ricercatori hanno scoperto che i cani terminano la pubertà a circa un anno di vita, quando sono paragonabili a un essere umano di 15 anni.

A 24 mesi, però, i cani raggiungono la piena maturità allo stesso modo di una persona di 25 anni. Dai 7 anni in poi i cani possono essere considerati senior, e dai 12 raggiungono l’età geriatrica, che può portare problemi di salute di vario genere. Gli autori sottolineano che l’invecchiamento dipende da vari fattori comportamentali e cognitivi.

Nel Regno Unito, i cani da compagnia vivono, in media, fino a 12 anni, ma si tratta di un valore che cambia a seconda della razza. Gli alani, ad esempio, hanno un’aspettativa di vita di soli sei anni, ma le condizioni cerebrali e il comportamento evolvono con ritmi simili rispetto alle altre razze.

“La salute degli alani è più cagionevole – osserva l’autrice – possono sperimentare problemi quando sono ancora giovani, ma non ci sono prove del fatto che i cani con aspettative di vita più brevi crescano in modo diverso, anzi, sembra che l’invecchiamento avvenga allo stesso modo degli altri cani”. “Non maturano più velocemente – conclude Harvey – semplicemente muoiono più giovani”.