I 70 cani morti per una muffa nel cibo

Il caso negli Stati Uniti: l’azienda Midwestern Pet Food è stata costretta a ritirare dal mercato diversi prodotti. La causa dei decessi?

I livelli potenzialmente pericolosi di aflatossine, un sottoprodotto di una muffa

Una vera e propria strage di cani è avvenuta negli Stati Uniti, a causa dell’eccessiva presenza di una particolare muffa nelle confezioni del cibo prodotto da una nota azienda americana. Sono almeno 70 gli animali deceduti, ma il bilancio potrebbe aumentare, visto che ci sono altri 80 cani in condizioni gravi. Come riporta la Bbc, gli animali avevano mangiato alimenti dell’azienda americana Midwestern Pet Food, con sede in Indiana, che adesso è stata costretta a ritirare dal mercato alcuni prodotti.

Ma cosa ha causato tutti questi decessi? I test effettuati sugli alimenti hanno evidenziato livelli potenzialmente pericolosi di aflatossine, un sottoprodotto della muffa che cresce sul mais e altri cereali. Il caso è finito anche sul tavolo della Food and Drug Administration (FDA), che ha aperto una indagine: ”A partire dall’11 gennaio scorso, la FDA è a conoscenza di oltre 70 animali domestici che sono morti e più di 80 animali domestici malati dopo aver mangiato cibo per animali Sportmix”.

Già lo scorso dicembre l’azienda aveva ritirato i prodotti Sportmix dopo la morte di 28 cani, ma adesso l’agenzia di monitoraggio ha deciso di includere nel ritiro dei prodotti anche altri marchi dopo che sono emerse altre morti sospette. I sintomi degli animali sono sempre i medesimi: vomito, lentezza e perdita di appetito. I marchi coinvolti sono: Sportmix, Pro Pac Originals, Splash, Sportstrail e Nunn Better, alimenti secchi per cani e gatti prodotti nel suo stabilimento in Oklahoma che avevano una data di scadenza entro il 9 luglio 2022.

Considerando che alcuni di questi prodotti potrebbero essere ancora sugli scaffali dei negozi, la FDA invita i consumatori ad evitare di aprire le confezioni e, ovviamente, di non dare il cibo potenzialmente pericoloso agli animali.

Fonte: Bbc