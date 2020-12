Francia, il cane del presidente Macron è protagonista di uno spot anti abbandono

Il labrador griffon di colore nero Nemo, che da agosto 2017 accompagna spesso il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte, è star assoluta della breve clip che rilancia una serie di messaggi forti e annuncia provvedimenti governativi più severi contro chi maltratta i cani.

Il video sul profilo Instagram di Emmanuel Macron

Il testo del video racconta la storia di Nemo, iniziata proprio con un abbandono, una sorte che ogni anno in Francia tocca a 100mila cani. Poi il video invita i francesi ad “adottare animali a Natale, ma con senso di responsabilità”. La clip ha una forte valenza emotiva, ricordando che “il tuo animale domestico fa parte della tua famiglia, ti ama per davvero e conta su di te”.

In conclusione del video viene annunciato l’esame in Parlamento, il mese prossimo, di una legge sull’adozione degli animali e per combattere il loro maltrattamento, che dovrebbe avere in dotazione un apposito fondo di 20 milioni di euro per migliorare le condizioni di vita nei canili, ma anche pene più pesanti per chi li maltratta e li abbandona.

Chi vorrà comprare un cane dovrà ottenere un “certificato di consapevolezza”, mentre i proprietari più poveri di animali domestici avranno diritto ad un apposito sussidio.

La coppia presidenziale francese comprò Nemo in un canile di Hermeray, località ad ovest di Parigi, per 250 euro. Il cane era stato abbandonato a Tulle, in Corre’ze (Sud), luogo di residenza del predecessore di Macron, il socialista Francois Hollande. (Foto: Instagram/Emmanuel Macron)

La prima apparizione pubblica di Nemo risale ad agosto 2017, tre mesi dopo l’elezione di Macron, sulla scia di una lunga tradizione di presidenti francesi abituati ad avere un cane prediletto.

Come raccontato dai media d’Oltralpe, Macron ha scelto il nome di Nemo in ricordo di un libro di Jules Verne a lui molto caro: “Ventimila leghe sotto i mari” ovviamente, dove il Capitano Nemo comandava il sottomarino Nautilus.