Barboncino cieco e sordo rapito da un falco: la storia di Porschia

Porschia stava giocando nel cortile, quando è sparita nel nulla: “Sono scoppiata in lacrime, ero nel panico”

La protagonista di questa storia, è una cucciola di barboncino sorda e cieca di nome Porschia, che vive con la sua umana Deborah Falcione. Un giorno, mentre se ne stava sul portico della sua casa, è stata rapita da un falco. Quando la donna si è resa conto che era sparita, è entrata nel panico.

Sono entrata nel panico e sono scoppiata in lacrime. I miei cani per me sono tutta la mia vita. Non sapevo cosa fare, ho chiamato un gruppo di amici e abbiamo iniziato a cercarla ovunque.

Era quasi notte e faceva freddo e di Porschia non c’era alcuna traccia. Deborah era disperata e iniziò a realizzare la triste verità. Non avrebbe mai più rivisto la sua amata amica a quattro zampe. Non avrebbe mai superato la notte.

Poi, ben 28 ore dopo, ha ricevuto una chiamata inaspettata.

Il ritrovamento di Porschia

Non riuscivo a crederci. Era un uomo che abitava a pochi isolati da casa e che aveva trovato la mia cagnolina. Contro ogni probabilità, era riuscita a sopravvivere per 28 ore, al freddo insopportabile. Una guerriera di 16 anni, piccola, debole, sorda e cieca.

Porschia era in uno stato letargico, ma fortunatamente non aveva riportato alcuna frattura o altri seri danni provocati dalla caduta.

L’ho portata dal veterinario, dove gli operatori l’hanno riscaldata con un bagno caldo. Nemmeno loro sono riusciti a spiegarsi come sia sopravvissuta. Probabilmente era tutto merito della sua grande forza di volontà.

Deborah d’ora in poi dovrà stare attenta ai falchi, anche se alcuni esperti l’hanno informata che non ci sono molte probabilità che sia davvero stato un rapace. Forse un altro animale selvatico.

Gli studi affermano che un falco solitamente cattura una preda del peso di 1,5 libbre. Porschia pesa ben 6,5 ​​libbre. I rapaci più grandi che vivono nella zona, come l’aquila calva, il falco dalla coda rossa o il grande gufo cornuto, possono trasportare un massimo di 4 libbre. Le probabilità sono quindi molto poche.