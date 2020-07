Era legato ad una catena e ha 20 anni: è stato salvato dalle guardie zoofile dell’Oipa che lo hanno ribattezzato Sid. Ora cerca una nuova casa

Jesi (Ancona), 3 luglio 2020 – Legato a catena un cane di 20 anni, cieco e sordo, è stato salvato dall’Oipa di Ancona. Una storia di abbandono che commuove. Il piccolo, subito battezzato Sid, cerca casa, il suo cuore grande e forte ha ancora tanto amore da dare. Sid viveva legato a una pesante catena in una casa di campagna nei pressi di Jesi ed è stato salvato dalle guardie zoofile dell’Oipa di Ancona. I suoi soccorritori lo hanno chiamato Sid, come il bradipo sorridente del film L’era glaciale, poiché quella è stata la sua espressione quando è stato liberato.

Le immagini: Soccorso dalle guardie zoofile

«Passava le giornate nella solitudine e nell’incuria, in attesa del proprietario morto da tempo», racconta Rocco Coretti, coordinatore regionale delle guardie zoofile dell’Oipa Marche. «Lo abbiamo subito ripulito da un’enorme massa di peli, pulci e sterpaglie che lo intrappolavano e fatto visitare per verificare le sue condizioni di salute. I familiari del suo proprietario scomparso pensavano di potersi prendere cura di lui assicurandogli un pasto quotidiano, ritenendo che questo fosse sufficiente a garantirgli una vita dignitosa. Nei loro confronti abbiamo subito avviato il procedimento sanzionatorio e le verifiche del caso». Data la situazione, gli agenti dell’Oipa hanno deciso di portare via il piccolo Sid, che ora si trova in una struttura veterinaria privata. Le sue condizioni fisiche sembrano stabili, il cagnolino è ancora sotto osservazione, ma presto potrà uscire dalla clinica.Il nucleo dell’Oipa di Anconaha deciso di affrontare tutte le future spese, garantendogli ogni cura necessaria per regalargli una nuova vita serena.

«Sid cerca casa, il suo cuore grande e forte ha ancora tanto amore da dare – spiega Luana Bedetti, coordinatrice provinciale dell’Oipa Ancona -.Speriamo che presto possa avere una famiglia.