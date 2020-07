Il cane, un compagno sempre più utile all’uomo

Un aiuto prezioso nella quotidianità

Andrea Fontana

Il primo studio a lungo termine e su larga scala sugli effetti patologici e tossicologici degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 sui cani utilizzati per il soccorso è stato pubblicato sul Journal of Veterinary Diagnostic Investigation.

La sorveglianza a lungo termine (5 anni) è stata condotta su 95 cani da ricerca e soccorso utilizzati nei luoghi degli attacchi dell’11 settembre 2001 e su 55 cani da ricerca e soccorso non utilizzati in quella occasione (controlli).

Dopo i 5 anni di sorveglianza, erano morti il 32% dei cani utilizzati nei soccorsi e il 24% dei cani di controllo. L’età media al momento della morte non differiva significativamente tra i due gruppi. Le cause di morte in entrambi i gruppi includevano condizioni infiammatorie, degenerative e proliferative.

Non sono stati identificati tumori polmonari primari così come non sono stati riscontrati livelli significativi di sostanze tossiche nei tessuti dei cani studiati, sulla base dei test per l’individuazione dei composti organici e dei metalli in genere o di altre sostanze.

Tuttavia, un numero significativo sia dei cani utilizzati per i soccorsi sia dei controlli mostrava evidenza di materiale inalato, come dimostrato dalla presenza di pigmenti antracotici o materiale particolato nei tessuti polmonari; sono i cosiddetti rischi del mestiere.

Benché l’attività dei cani da soccorso in risposta agli eventi terroristici dell’11 settembre abbia esposto questi animali a un’ampia varietà di composti potenzialmente tossici, ad oggi essi non sembrano mostrare una maggiore mortalità o aumento di malattie polmonari rispetto ai cani non utilizzati.