Cane fa 200km per tornare dal padrone che lo ha abbandonato: non riuscirete a trattenere le lacrime

La notizia arriva direttamente dalla Russia. A quanto pare un cane femmina di Bullmastiff di un anno di nome Maru, ha percorso più di 200 km per cercare di tornare a casa dal padrone che lo aveva abbandonato.

Ecco cosa è successo:

Secondo quanto riportano i media locali, si trovava su un treno della Transiberiana diretto a Novosibirsk quando, arrivato alla fermata di Achinsk, con le zampe ha aperto lo sportello della carrozza ed è scappato. Circa due giorni dopo è stato trovato quasi zoppicante, nella zona industriale antistante la casa dove ha trascorso il suo anno di vita. I testimoni affermano di aver visto il cane quasi con le lacrime agli occhi alla visione di un luogo che gli era familiare.

A quanto pare il cane avrebbe seguito attentamente la ferrovia Transiberia verso Est fino ad arrivare verso casa. Nei dettagli, come raccontato dal The Siberian Times, Maru era stato venduto all’età di 5 mesi a una coppia. Dopo circa 6 mesi, l’allevatrice era stata ricontattata dai padroni, che le avevano chiesto se potessero restituirle la cucciola, in quanto uno dei due aveva sviluppato un’allergia al pelo dell’animale.

Oggi Maru sta bene e cerca casa:

Ora Maru si trova in cura a Novosibirsk e sta cercando di guarire dalle ferite riportate durante il suo lungo viaggio verso casa. Ancora non è chiaro che fine farà una volta uscito dall’ambulatorio veterinario. Sicuramente si cerca una famiglia che possa ospitarla e prendersi cura di lei come è giusto che sia.