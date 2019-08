Nota per essere sensibile alle diversità, e promotrice dei diritti civili e della libertà di essere ciò che si è (si pensi alla recente versione in colori arcobaleno della sua celebre borsa, realizzata in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, ndr), IKEA conferma il suo impegno anche sul fronte della rappresentazione della disabilità.

Per il suo catalogo 2020, infatti, ha scelto di inserire tra le foto dei prodotti un nucleo familiare nel quale c’è anche una bambina con sindrome di Down.

Lontane, quindi, dalle immagini di famiglie stereotipate, queste foto si avvicinano alla realtà quotidiana, parlando di gente reale.

Commenta così CoorDown (Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down): ”Far parte delle rappresentazioni che aziende, media danno della realtà significa che la cultura dell’#inclusione si rafforza ogni giorno di più, c’è tanto da fare ma questi sono segnali positivi!”.

https://www.disabili.com