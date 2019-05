E all’improvviso ha cominciato a muoversi, quel corpo che non le permetteva nemmeno di stare in piedi da sola, voleva ballare. Da lì è nata una passione che ha legato ancora di più le due sorelle. Oggi Virginia ha 26 anni, è laureata in Scienze motorie e sportive, è atleta paralimpica e Cavaliere della Repubblica per meriti sportivi e culturali. Martina ha fatto della danza la sua professione, è insegnante di ballo, campionessa italiana di danze latine. Insieme hanno partecipato a competizioni di danza paralimpica vincendo anche il titolo di campionesse italiane.

Le «Special angels», Virginia e Martina, hanno un nuovo obiettivo: costruire a Druento in via Dante Alighieri 7/a una scuola di ballo per ragazzi diversamente abili. Per questo hanno lanciato una campagna di raccolta fondi sul sito Eppela (https://www.eppela.com/it/projects/22695-special-angels-dance-school). Un crowdfunding per sostenere le spese di ristrutturazione dell’immobile che ospiterà la scuola e per acquistare un pulmino per il trasporto degli allievi disabili, non ultimo mettere a disposizione delle borse di studio per quelli maggiormente in difficoltà. I ragazzi saranno poi coinvolti in una coreografia finalizzata a migliorare l’equilibrio, la fluidità del movimento, la ritmica.

«Tanti ragazzi disabili non sanno di poter fare attività – dice Virginia -.Spesso, purtroppo, restano chiusi in casa. Noi vorremmo cambiare questa mentalità».

https://www.lastampa.it/