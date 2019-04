ROMA, 5 APR – Samanta Bullock, classe 1978, modella anglo-brasiliana disabile dall’età di 14 anni quando a suo padre partì un colpo dalla pistola che l’ha costrinse a vita alla sedia a rotelle, ha deciso di realizzare una linea di abbigliamento speciale adatto alle esigenze delle donne che hanno gli stessi suoi problemi.

Samanta ha saputo ricostruire la sua carriera affermandosi nel mondo del tennis in Brasile (medaglia d’argento nel 2007 alle Pan An Games) e adesso impegnandosi nella moda. Ora Samanta lancia il suo nuovo marchio che sarà in vendita online sul suo sito dal 15 giugno. Capi pratici, adattabili, sostenibili, ma soprattutto inclusivi. E’ questa la priorità della modella che vivendo il problema in prima persona, ha voluto dedicare la sua attenzione alla comodità della moda per chi come lei è costretta a stare seduta tante ore.

“Se ci sono delle modelle disabili in passerella – aveva preannunciato Samanta un anno fa – è importante anche che gli stilisti pensino alla vita delle persone con difficoltà motorie”.

http://www.ansa.it