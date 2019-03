(ANSA-AP) – ROMA, 15 MAR – I Giochi di Tokyo potrebbero passare alla storia come le “Olimpiadi dei robot”. Gli organizzatori hanno infatti presentato i supporti robotici pensati per aiutare spettatori, lavoratori e atleti durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi del 2020, in primis chi è in sedia a rotelle.

Le novità, svelate stamani nel corso di una conferenza nella capitale giapponese, sono due e portano la firma di due sponsor forti della kermesse sportiva: Toyota e Panasonic. Toyota ha svelato il suo Human Support Robot (Hsr), un robot bianco e nero dotato di braccio meccanico che assiste chi si trova su sedia a rotelle: trasporta borse e altri oggetti, offre informazioni e guida gli spettatori al loro posto.

Allo stadio olimpico di Tokyo ce ne saranno sedici in funzione. Panasonic ha invece messo a punto la Power Assist Suit: un esoscheletro che consente di sollevare e trasportare oggetti con meno fatica e senza sovraccaricare la schiena.