In questi giorni sono in corso negli Emirati Arabi gli Special Olympics Games, i giochi dedicati ad atleti con disabilità intellettiva. Sono moltissime le storie derivanti da questi atleti che possono ispirare ciascuno di noi. Anche l’uomo più veloce del mondo, il campionissimo Usain Bolt, non è rimasto indifferente, e nella giornata di eri si è complimentato con il conterraneo, il giamaicano Kirk Wint, condividendo sul suo profilo Twitter il video nel quale il ragazzo correva la sua gara dei 50 metri con le mani, aggiudicandosi la medaglia d’argento.

Bolt ha esaltato il risultato di Wint e condiviso l’entusiasmo per gli atleti Special Olympics, con gli hashtag #AnythingIsPossible e #DontThinkLimit

Kirk Wint🙌🏽🙌🏽 Jamaican 🇯🇲 Special Olympic Athlete won Silver medal in 50m dash at the Special Olympic World Games in Dubai. Respect goes out to all Special Olympian #AnythingIsPossible #DontThinkLimit pic.twitter.com/oqZuRKmgyn — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 19 marzo 2019

