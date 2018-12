Quando una bambina che indossa gli impianti cocleari era al di fuori della scuola, la magia è successo.

Ann Redmore è un alunno di prima a San Giacomo Scuola in Johnson City, New York. All’inizio di questa settimana ha dovuto abbandonare la scuola per un appuntamento legata ai suoi impianti. E in quel giorno, Holly l’elfo è arrivato in aula. E proprio come Ann, Holly indossa due rosa impianto cocleare processori. “, Mentre lei era fuori il suo interprete della lingua dei segni e l’insegnante di classe ha deciso che ci deve essere un Sordo elf per andare avanti con tutto l’udienza elfi in aula,” la sua mamma Jennifer Redmore ha detto “Good Morning America”. per gentile Concessione di Jennifer Lungo RedmoreHolly l’Elfo è raffigurato con un apparecchio acustico.

L’obiettivo dell’elfo era quello di “rendere la nostra scuola più inclusiva per Ann e i nostri studenti, Ann insegnante, Olivia Dennison, e interprete, Lynette Taglio, detto “GMA” in una e-mail. “Gli elfi sono tutti così simili e non riflettono la diversità di tutti gli studenti. Essere un avvocato per l’istruzione, è importante mostrare a tutti i bambini che siamo tutti uguali, e meravigliosamente agli occhi di Dio.”(di Più: Santa individuato in un Cracker Barrel da bambino che cerca di aiutare a trovare la sua renna)

Quando Ann visto per la prima volta l’elfo, hanno detto, era orgogliosa e in soggezione. per gentile Concessione di Jennifer Lungo RedmoreAnn Redmores mostra il suo impianto cocleare.

“Ha toccato con i suoi processori con stupore che l’elfo e la sua sembrava la stessa. Era orgogliosa di raccontare a tutti le elf, tra l’altro elfo in aula,” il maestro e interprete detto “GMA.” “E non solo Ann, ma i suoi compagni di classe e gli altri studenti della scuola. Holly [the elf] è stato al centro della conversazione mai dal momento che siamo tutti incontrata la prima volta, e tutti vogliono venire da lei e la pratica di firma per lei.” “Questa sorpresa con Holly l’Elfo fece Ann sento così orgoglioso. Noi amiamo San Giacomo Scuola e tutto il suo team,” Redmore detto. insegnanti desidera che i bambini a conoscere “tutti che siamo tutti uguali e tutti meritano di essere rappresentati. I bambini hanno menti fresche e assorbono tutto quello che vede e sente, così, quando siamo in grado di mostrare loro qualcosa di piccolo, come un elfo con gli impianti cocleari, insegniamo loro davvero grandi idee su di accettazione, di uguaglianza, di cultura e di rappresentanza, di Dennison ha detto.

(di Più: la Mamma cattura l’istante magico in cui i ciechi figlio visite di Babbo Natale)

La foto di Ann e Holly per la prima volta pubblicato su Facebook la pagina del ” National Catholic Consiglio sulla Piena Inclusione. La missione dell’organizzazione è piena inclusione nella scuola Cattolica per gli studenti con disabilità. Ann frequenta la stessa scuola Cattolica come i suoi sei fratelli. Luca (11°) , James (10°) e Maria (7) sono in alto a scuola a Seton Cattolica Scuola Centrale in Binghamton, e di Giovanni (6), Marco (4°) e Pietro (pre-K 4-anno-vecchio) con Ann a St. James. per gentile Concessione di Jennifer Lungo RedmoreAnn Redmore con i suoi fratelli.

A scuola, Ann ha un wireless FM sistema indossato dall’insegnante, che i flussi di diritto al suo impianto cocleare e un interprete di lingua dei segni, la sua mamma ha detto. “Lavorando con il suo team presso la NYU, il nostro locale distretto della scuola pubblica come scuola Cattolica, Ann è in grado di accedere al programma attraverso il segno e del linguaggio parlato.” per gentile Concessione di Jennifer Lungo RedmoreAnn Redmore e Santa.

Dennison e Taglio scrisse nella loro e-mail, “Ann porta una personalità unica e cultura per la nostra scuola. Lei aiuta i nostri studenti di essere a conoscenza e accettare le differenze pur mostrando quanto sia meraviglioso che può essere. Siamo così grati di avere Ann nella nostra classe e la nostra scuola come un fantastico amico e studente e può solo sperare che tutti avranno la possibilità di sperimentare la cultura lei è benedetto per essere una parte di.”

http://www.dailyviewsonline.com