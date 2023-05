La trasformazione di Volka, il cane sordo che trova una seconda giovinezza dopo anni senza conoscere abbracci

PUBBLICITA

di Daniela Borghi

Volka è stata trascurata dal suo ex padrone per 12 anni: ha vissuto in una piccola stanza senza amore né attenzioni. La cagnolina sorda ha trovato la felicità grazie ad Angélique, una appassionata di cani che l’ha adottata di recente dopo averla incontrata nel rifugio di Buigny-Saint-Maclou: le ha regalato una seconda giovinezza dopo tanto dolore. La donna ha notato che la cagnolina non faceva mai passeggiate e non aveva conosciuto abbracci.

Dopo cinque mesi dalla sua adozione Volka ha fatto enormi progressi e si è trasformata. Nonostante sia sorda e anziana, coglie ogni gesto e ha trovato la pace e la serenità sotto il nuovo tetto. Angélique è orgogliosa dei risultati ottenuti dalla cagnolina nera, che va d’accordo con altri cinque cani che vivono con lei: Guess, Nana, Chipie, Câline e Mounia.

Volka è stata adottata nell’ambito dell’operazione Doyens della 30 Million Friends Foundation, che incoraggia l’adozione di cani di età pari o superiore a 10 anni e finanzia tutti i costi dei veterinari fino a 600 euro. La storia di Volka dimostra che è mai troppo tardi per dare una seconda possibilità a un animale abbandonato e trascurato, e che l’amore e l’attenzione possono fare la differenza nella vita di un cane.

“Si è trasformata. Nonostante la sua sordità, coglie ogni gesto. Penso che senta che non c’è un briciolo di malvagità in questa casa”, dice Angélique, che non si può più staccare della sua nuova amica a quattro zampe.